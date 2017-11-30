Hizan’ın 5 köy ve 6 mezrasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Hizan İçesi\'nde devam eden operasyonlar nedeniyle 27 Kasım\'da 5 köy ve 6 mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün akşam saatlerinden itibaren kaldırıldı.

Bitlis Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar nedeniyle 27 Kasım Pazartesi gününden itibaren Hizan İlçesi\'nin 5 köy ve 6 mezrasında 16.00 - 07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Valilikten bugün yapılan açıklamada saat 20.00\'den itibaren yasağın sona erdiği belirtilerek şöyle denildi:

\"Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Koçyiğit Köyü, Koçyiğit Köyü\'ne bağlı Alancık, Akyel, Doyumlu Mezraları, Karbastı Köyü\'ne bağlı Yamaç, Yolüstü, Task Mezraları, Karlıtepe Köyü, Tutumlu Köyü ve Gürece Köyü bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C maddesi gereğince 27 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 00:01\'den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 29 Kasım 2017 Çarşamba günü saat:20.00 \'dan itibaren kaldırılmıştır.\"