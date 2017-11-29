T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hizan'da terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınak bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Hizan ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince tespit edilen PKK'lı teröristlere ait 3 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

29 Kasım 2017 01:56

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Hizan ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince tespit edilen PKK\'lı teröristlere ait 3 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit, Doyumlu, Gürece ve Tutumlu köyleri kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, Doyumlu köyü kırsalında PKK\'lı teröristlere ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3’ü dolu, 34 büyük tüp, 31 küçük tüp, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi, akımölçer, kablo, sırt çantası, elbise, ayakkabı ve bol miktarda gıda malzemesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında Koçyiğit köyünde örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABİTLİSin HizanPKKJandarmaHizanKoçyiğit Doyumlu GüreceTutumluOperasyonda DoyumluSığınaklardaOperasyonGüvenlikFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24