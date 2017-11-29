Hizan'da terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınak bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Hizan ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince tespit edilen PKK\'lı teröristlere ait 3 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit, Doyumlu, Gürece ve Tutumlu köyleri kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, Doyumlu köyü kırsalında PKK\'lı teröristlere ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3’ü dolu, 34 büyük tüp, 31 küçük tüp, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi, akımölçer, kablo, sırt çantası, elbise, ayakkabı ve bol miktarda gıda malzemesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında Koçyiğit köyünde örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

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