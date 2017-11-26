Hizan'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha edildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Hizan İlçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı 3 patlayıcı, bulunarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalarla Hizan\'ın Yaylacık ve Akdik köyleri kırsalında PKK\'lı teröristler tarafından patlayıcı döşendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde, Yaylacık köyü kırsalında 2, Akdik köyü kırsalında ise 1 el yapımı patlayıcı tespit edildi. Tuzaklanan patlayıcılar, alınan önlemlerin ardından patlatılarak imha edildi.

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