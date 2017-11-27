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Hizan’da 5 köy ve 6 mezrada sokağa çıkma yasağı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Hizan İçesi'nde devam eden operasyonlar nedeniyle 5 köy ve 6 mezrada ikinci bir emre kadar yarından (Pazartesi) itibaren 16

27 Kasım 2017 02:37

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Hizan İçesi\'nde devam eden operasyonlar nedeniyle 5 köy ve 6 mezrada ikinci bir emre kadar yarından (Pazartesi) itibaren 16.00 ile 07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar nedeniyle günün belirli saatlerinde sokağa çıkma yasağının getirildiği belirtildi. Yasağın, 27 Kasım Pazartesi gününden itibaren Hizan İlçesi\'nin 5 köy ve 6 mezrasında 16.00 - 07.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtilerek, şöyle denildi:
\"Bitlis ili Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Koçyiğit Köyü, Koçyiğit Köyü’ne bağlı Alancık, Akyel, Doyumlu Mezraları, Karbastı Köyü’ne bağlı Yamaç, Yolüstü, Task Mezraları, Karlıtepe Köyü, Tutumlu Köyü ve Gürece Köyü bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 27 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 00:01’den itibaren, ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir.\"

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