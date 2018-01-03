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Hizan’da 5 köy ve 2 mezrada sokağa çıkma yasağı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Hizan ilçesine bağlı 5 köy ve 2 mezrada ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

03 Ocak 2018 02:32

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Hizan ilçesine bağlı 5 köy ve 2 mezrada ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği, Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit, Ekinli, Karlıtepe, Tutumlu ve Gürece köyleri ile Doyumlu ve Deliktaş mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:
“Bitlis ili Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Koçyiğit Köyü, Koçyiğit Köyü’ne bağlı Doyumlu mezrası, Ekinli Köyü, Ekinli Köyü’ne bağlı Deliktaş mezrası, Karlıtepe Köyü, Tutumlu Köyü ve Gürece Köyü bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesi maksadıyla söz konusu bölgelerde barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri, yakalanan/teslim olan örgüt mensupları ile yapılan mülakatlarda söz konusu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 02 Ocak 2018 Salı günü saat:23.59’dan itibaren ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.”

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