Hız kurbanı Rabia'nın ağlatan 'Afrin' mektubu

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Rabia Sena Doğan\'ın (11), Afrin\'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Mehmetçiğe gönderdiği mektup ortaya çıktı. Rabia\'nın mektubunda, asker olup Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda görev yapmayı istediğini yazdığı görüldü. Bu hayalini birlikte gerçekleştirmek istediği sıra arkadaşı Bilgi Sude Sağlam, \'\'Bizim onunla hayallerimiz vardı. Büyüyünce özel kuvvet olacaktık. Düşündükçe içimiz kıpır kıpır oluyordu\'\' dedi.

Kaza, geçen 1 Nisan günü saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi\'nde meydana geldi. 3 çocuklu Adem ve Latife Doğan çiftinin ortanca çocuğu olan Dikilitaş Sahibi Ata İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Rabia Sena Doğan\'a, yolun karşısına geçmek istediği sırada Muzaffer Utku T.\'nin kullandığı 42 CKY 05 plakalı otomobil çarptı. Küçük Rabia, çarpmanın şiddetiyle fırlayıp karşı şeride düşerken, otomobil de refüje çıkıp takla attı. Kazada ağır yaralanan Rabia Sena, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan yanındakilerle birlikte yara almadan kurtulan sürücü Muzaffer Utku T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

BORDO BERELİ OLMAYI İSTİYORMUŞ

Rabia Sena Doğan’ın Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Mehmetçiklere gönderdiği mektuplar ortaya çıktı. Mektubunda asker olup \'Bordo Bereli\' olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda görev yapmak istediği belirlendi. Raiba\'nın mektubunda, \'\' Sevgili Mehmetçik abilerim, ben hep doktor olmak isterdim; ama şimdi özel kuvvetçi olmak istiyorum. Arkadaşım Bilge Sude Sağlam ile sizler gibi operasyonlara çıkmak istiyoruz. Çünkü vatanımızı bayrağımızı korumak dileğiyle asker olacağım inşallah. Rabbim sizi korusun sağ salim gelin. O hainlere günleri gösterin. Şu an mektubu öyle heyecanla yazıyorum ki ellerim titriyor. Sizi haberlerde görüyorum sık sık dua ediyorum” ifadelerini kullandığı görüldü.

ONUN HAYALİNİ BEN GERÇEKLEŞTİRECEĞİM

Rabia\'nın birlikte bordo bereli olmak istediği sınıftaki sıra arkadaşı Bilge Sude Sağlam, Rabia\'nın hayalinin yarım kalmayacağını söyledi. Sağlam, şöyle konuştu:

\'\'Ben arkadaşımı çok seviyorum. Bizim onunla hayallerimiz vardı. Büyüyünce özel kuvvet olacaktık. Biz izlediğimiz dizi sayesinde asker olmaya karar verdik. Asker olacağımızı düşündükçe içimiz kıpır kıpır oluyordu. Çok heyecanlanıyorduk. Şimdi o yok ama ben bizim hayalimizi gerçekleştireceğim. Aklımda hep Rabia olacak. Çok iyi bir arkadaşımdı, vatan sevdalısıydı, bayrak sevdalısıydı. Rabia bana, \'Biz birlikte asker olacağız yan yana şehit olacağız\' diyordu. Tek hayali özel kuvvet olmaktı. Onu kaybettiğimizi öğrendiğimde şaka gibi geldi. \'\'

O ÖLMEDEN ÖNLEMLER ALINMALIYDI

Rabia\'nın sınıftaki çalışkan öğrencilerden biri olduğunu belirten sınıf arkadaşlarından Emine Sena Üzümcü (11), Rabia\'nın asker olmak istediğini kendilerine de söylediğini belirtti. Kazanın gerçekleştiği yerde daha önceden önlem alınması gerektiğini ifade eden Üzümcü, \'\'Çok akıllıydı, çalışkandı. Ben onu çok seviyordum. O ölmeden önlemler alınmalıydı” dedi.

Hız kurbanı olan Rabia Sena’dan geriye bir televizyon kanalında yayınlanan çok sevdiği asker dizisinin şarkısını söylediği videoları ve asker selamı verdiği fotoğrafı kaldı.



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