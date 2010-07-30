Hız kavgası ölümle sonuçlandı

T24- Konya'da bir kişinin, otomobili tehlikeli kullandığı gerekçesiyle tartıştığı kişinin babasını silahla vurarak öldürdüğü iddia edildi.





Edinilen bilgiye göre, Erdal B. (35) merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde otomobili hızlı kullanarak tehlike yarattığı gerekçesiyle komşusu Ali Vaykaygusuz (20) ile tartışmaya başladı.





Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya Vaykaygusuz'un babası Haydar Vaykaygusuz (43) da katıldı. Haydar Vaykaygusuz'un silahla havaya ateş açtığı, bunun üzerine Erdal B'nin de evindeki silahı getirdiği ve ateş ettiği Vaykaygusuz'u ağır yaralandı.





Konya Numune Hastanesine kaldırılan Vaykaygusuz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





İşlediği cinayet nedeniyle bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Erdal B, gözaltına alındı.





Polisteki işlemlerinin ardından Erdal B, adliyeye sevk edildi.



