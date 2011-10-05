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Yaşam

Hız denemesini kaydeden sürücünün ehliyetine el konuldu

İsviçre'de Cenevre-Lozan arasındaki otoyolda saatte 325 kilometre hız yapan sürücü yakalandı.

05 Ekim 2011 03:00

T24 - İsviçre'de Cenevre-Lozan arasındaki otoyolda saatte 325 kilometre hız yapan sürücü yakalandı.

Vaud kantonu polisinden yapılan açıklamada, polisin bir ceza işlemiyle ilgili yaptığı soruşturma sırasında sürücünün cep telefonunda bulunan video görüntülerinden olayın fark edildiği, şoförün 21 Nisan'da sabaha karşı Bentley Continental marka aracıyla 325 kilometre hızla giderken hız göstergesini telefonuna kaydettiği, bu görüntülerden olay yerinin de tespit edilebildiği belirtildi.

Mahkemeye sevk edilen adamın ehliyetine el konulduğu kaydedildi.

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