Hız denemesini kaydeden sürücünün ehliyetine el konuldu

T24 - İsviçre'de Cenevre-Lozan arasındaki otoyolda saatte 325 kilometre hız yapan sürücü yakalandı.

Vaud kantonu polisinden yapılan açıklamada, polisin bir ceza işlemiyle ilgili yaptığı soruşturma sırasında sürücünün cep telefonunda bulunan video görüntülerinden olayın fark edildiği, şoförün 21 Nisan'da sabaha karşı Bentley Continental marka aracıyla 325 kilometre hızla giderken hız göstergesini telefonuna kaydettiği, bu görüntülerden olay yerinin de tespit edilebildiği belirtildi.

Mahkemeye sevk edilen adamın ehliyetine el konulduğu kaydedildi.