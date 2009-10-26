'Hıyar'ı ona yedirmek için altın fırsat!'

‘Bir kısım magazin muhabiri’ ile sanatçılar arasındaki kavga gittikçe sevimsiz ve de seviyesiz bir hal almaya başladı. Ünlü, ünsüz 55 kişinin imza koyduğu, ‘Bir kısım magazin muhabiri’ni kınadıkları ilana ilişkin görüşlerimi “Bu ilanı çok iyi okumak lazım” başlıklı bir yazımda dile getirdim.Hala aynı görüşteyim. Ama anlaşılan o ki magazinci arkadaşlar bu ilanı benim gibi okumadı.Magazinciler, ‘eşek’ dururken ‘semere’ vurmaya başladı.Star TV’ye geçen “Benim Annem Bir Melek” dizisinin setine giden magazinciler, “Bizi kınayanın fotoğrafını, görüntüsünü çekmeyiz” diyerek Dolunay Soysert’i toplu fotoğraf çekimine dahil etmedi.Ardından bir başka imzacı Meltem Cumbul’un eylemi geldi.Cumbul, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki söyleşisine magazincileri aldırmadı.“İlanda imzası var” diye Soysert’i kareden çıkarıyorsanız, sizi protesto eden Meltem Cumbul’un söyleşisinde işiniz ne?Hande Ataizi de telefonla katıldığı NTV’deki programda, imajını zedeleyen haberler yapan magazincilere “Hıyar” dedi.Şimdi, ya bu “hıyar”ı yiyip, içinize sindireceksiniz, ya da dava açıp Hande’ye yedireceksiniz.İşte size “altın fırsat”!