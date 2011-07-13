HIV’li telekıza cinayet davası!

T24- AIDS virüsü taşıdığını saklayıp iki kişiyle yatan telekız L.A. hakkında Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla dava açıldı. Savcı, telekızın toplam 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.



Adana Seyhan’da yaşayan ve kendisini Çukurova Üniversitesi İktisat öğrencisi olarak tanıtan L.A.’nın (24) fuhuş yaptığı ihbarı üzerine polis, genç kadının evini izlemeye aldı. Mart ayında apartmana giren çıkan erkek sayısının artması üzerine daireye baskın yapıldı. L.A. ile Ç.Ö. yatakta yakalanırken aynı gün L.A. ile 50 lira karşılığı birlikte olan Y.Ç. de gözaltına alındı. L.A.’nın Zührevi Hastalıkları Hastanesi’ndeki tetkiklerinde HIV (AIDS’e neden olan virüs) taşıdığı belirlendi.

‘Kastılı yaptı’ iddiası

Cumhuriyet savcılığı, HIV’li olduğunu bile bile cinsel ilişkiye girdiği, 2 kişiye bu virüsü bulaştırarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla L.A. hakkında Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla dava açtı. İddianamede “Korunmadan cinsel ilişkiye girdikleri, böylece şüphelinin HIV taşıması ve bunu müştekilere bulaştırmak suretiyle ölümlerine sebep olacak şekilde cinsel ilişkiye girerek her iki müştekiye karşı ayrı ayrı atılı suçu işlediği anlaşılmıştır” denildi.

Önce müebbet istedi

Savcı, L.A. hakkında önce TCK’nın ‘kasten öldürme’ suçunu kapsayan 81/1. maddesine göre müebbet hapis cezası istedi. Ancak eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezasının 15 yıla indirilmesini talep etti. İki kişiyle cinsel ilişkiye girmesi nedeniyle cezanın 2 kez uygulanmasını, yani toplam 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

‘Geçim kaynağım’



Tutuksuz olarak yargılanan ve hâkim karşısına çıkmayı bekleyen L.A., 3 yıldır geçimini fuhuş yaparak sağladığını anlattı. İki kez fuhuş yüzünden cezaevine girip çıktığını da belirten L.A.şunları söyledi: “Ben evimde tanımadığım kişilerle cinsel ilişkiye girmem. Telefonla görüşür, dışarıda ilişkiye girerim. Y.Ç. ile evimde cinsel ilişkiye girdim. Kendisine hasta olduğumu söylemedim. Ancak korunarak ilişkiye girdim. Daha sonra, arkadaşım Ç.Ö. ile evde sohbet ederken polisler bastı. Ç.Ö. ile o gün ilişkiye girmedim. Daha önce girmiştim. Ona da hasta olduğumu söylememiştim. Geçimimi sağlamak için mecburen hasta halimle fuhuş yapmaya devam ettim. Ancak korunarak ilişkiye giriyordum.”

2 erkek temiz çıktı

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Y.Ç. ve Ç.Ö. ise “Bize HIV taşıdığını söylememişti. Korunmadan ilişkiye girdik. Kendisinden şikâyetçiyiz. Bize ne olacak?” dedi. Y.Ç. ve Ç.Ö.’nün ilk kan tahlillerinde HIV’e rastlanmadı.

HIV bulaştıranlara tazminat cezaları yağıyor

HIV bulaştı öldü, 110 bin tl

1996’da Şanlıurfa’da sezaryenle yaptığı doğum sırasında Kızılay’dan alınan bir ünite kanla AIDS hastalığının pençesine düşen Siverekli Müzeyyen Işıkgöz, 2 yıl sonra bebeği Rukiye Işıkgöz’ü kaybetti. Müzeyyen Işıkgöz de 2007’de öldü. Işıkgöz Ailesi, açtığı davada 110 bin TL tazminat aldı.

Doğumda HIV'e 800 bin tl

İzmir’de 1996’da erken doğumla dünyaya gelen Y.O.’ya HIV’li kan verildi. AİHM, yaklaşık 800 bin TL tazminat belirlerken, Y.O.’ya ömür boyu devletçe tedavi sağlanmasına hükmetti.

3 yaşında HIV'e, yol parası

2007’de Şanlıurfa‘da, Devlet Hastanesi Kan Bankası’ndan alınan kan verilen 3 yaşındaki Y.Ç.’ye HIV bulaştı. Devletin tedavi ettirdiği Y.Ç.’nin Ankara’ya gidiş geliş yol masrafı karşılanıyor.

Kızılay kanı HIV'li çıktı

Antalya’da S.Z., 1999’da Ü.U. ile evlendi. Kocasının HIV taşıdığını, kendisine de bulaştığını öğrenince şikâyetçi oldu. Ü.U., “şahsa karşı müessir fiiller” kapsamında 8 yıl 10 ay ceza aldı.

ABD’de ceza, 12.5 milyon $

ABD’de balayında karısına HIV bulaştıran John B. eski eşine 12.5 milyon dolar tazminata mahkûm edildi.

Avustralya'da 660 bin TL

Avustralya’da test yaptıran ve HIV olduğu söylenmeyen P.D. nişanlısına da bulaştırdı. P.D. dava açtı, doktorlar 660 bin TL tazminata mahkûm edildi.