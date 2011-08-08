HIV'li hastaya ameliyat yok

T24 - Dizine protez takıldıktan 2 gün sonra HIV taşıdığı ortaya çıkan 65 yaşındaki A.L.’yle hiçbir doktor ilgilenmiyor. Ameliyatının yapılmadığını belirten A.L. “Ben doktorlara güvendim ama onlar benim hayatımı kararttı!” dedi.



Radikal'in haberine göre, İzmir’de dizine protez takıldıktan 2 gün sonra HIV pozitif olduğu belirlenen 65 yaşındaki A.L., bu nedenle kendisiyle ilgilenmemesi nedeniyle 3 yıldır azap çekiyor. Enfeksiyona yol açan protezin çıkarılması ve yerine yenisinin takılması için İzmir’de gitmedik hastane, başvurmadık doktor bırakmadığını belirten A.L., doktorların, HIV’li olduğu için kendisine el sürmediğini söyledi.



A.L., “Doktorlar, sorunumun çok basit bir ameliyatla giderileceğini belirtmelerine rağmen, HIV’li olduğumu söyleyince bahane bulup başından attı. Çaresizim, ne yapacağımı şaşırdım” dedi. Ege Üniversitesi HIV/AIDS Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Gökengin de, “Söylemesi acı ama doktorlar bu hizmeti vermekten kaçınıyor” diye konuştu.



A.L.’nin dizine, 3.5 yıl önce İzmir’deki bir devlet hastanesinde yapılan ameliyatla protez takıldı. Ameliyattan çıkan A.L.’ye 2 gün sonra, yapılan kan tetkikinde HIV pozitif (AIDS hastalığına yol açan virüsün taşıyıcısı) olduğunun anlaşıldığı söylendi. A.L., ameliyat sonrasında gelen kötü sürprizi ailesiyle paylaştı, bir süre sonra da taburcu olarak evine gitti.







Protez yeri iltihaplandı



Ancak 5-6 ay sonra protez enfekte oldu. İltihabın temizlenmesi için antibiyotik tedavisine başlanan A.L.’ye yeniden ameliyat önerildi. Protezin çıkarılıp iltihaplı bölgenin temizlenmesi ve yeniden protez takılması gerektiği söylendi. Ancak bundan sonra A.L. için kâbus dolu günler başladı. İlk ameliyatını yapan doktora başvuran A.L. ilk ret yanıtını da aldı. Üç yılı aşkın süredir dizindeki enfeksiyon nedeniyle sürekli antibiyotik kullanan, evinde pansuman yaparak akıntıyı temizlemeye çalışan A.L. için Sağlık Bakanlığı devreye girdi, ancak yine sonuç alınamadı.





Doktor 9 gün sonra vazgeçti



Başvurduğu doktorların HIV’li olduğunu öğrenince kendisini ameliyat etmediğini kaydeden A.L. şunları söyledi: “Kimi doktorlar yerleri olmadığını, ameliyat randevularının dolu olduğunu, bu ameliyatı yapma yetilerinin olmadığını ya da açık açık HIV’li olduğum için yapmayacaklarını söyledi. Kimi de, ’Git, kime şikâyet edersen et’ dedi. Bir üniversite hastanesinde doktor ameliyat yapmayı kabul etti. O kadar mutlu oldum ki. Serviste yer olmadığını söyledi, özel odada yattık. 9 gün sonra ameliyat için aç bırakıldım, sabahında ’Yurtdışından malzeme gelmedi. Siz gidin, biz sizi arayacağız’ deyip taburcu ettiler. 3 bin lira yatma parası verip eve döndüm. Aylar geçti, aramadılar. Avukata verdim, ihtarname çekildi. Başhekimlik malzemeyi getirme sözü verdi, ancak operatör doktor, ’Madem beni şikâyet ettiler, o zaman yapmıyorum’ dedi, yine başa döndüm. Hâlâ o hastaneden haber bekliyorum.”





‘Gizleyebilirdim, yapmadım’



Yıllardır antibiyotik kullandığını, ancak artık antibiyotiğin de faydasının olmadığını belirten A.L., çektiği sıkıntıyı anlatmayı şöyle sürdürdü:



“Koltuk değnekleriyle yürüyebiliyorum, ıstırabım her geçen gün artıyor. Bana bu çaresizliği yaşatan doktorlar boşuna ant içmişler. Benim için İzmir’de tedavi olanakları tükendi. Sağlık Bakanlığı’ndan beni İzmir dışında bu ameliyatı yapmayı kabul edecek bir doktora ameliyat ettirmesini istiyorum. HIV’li olduğumu saklayıp bu ameliyatı yaptırabilirdim ama yapmadım. Ben doktorlara güvendim ama onlar benim hayatımı kararttı.”



Ege Üniversitesi HIV/AIDS Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Gökengin de A. L.’nin yaşadıklarının acı ama gerçek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökengin, “Hastamız HIV pozitif. Hastanın HIV enfeksiyonu, ilaçlarla tamamen kontrol altında. Ancak enfekte olan protezi çıkartıp yenisini taktıracak doktor bulamıyor. Söylemesi acı ama doktorlar bu hizmeti vermekten kaçınıyor. Bir çözüm bulabilmek için maalesef biz de başarılı olamadık” dedi.



İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Erdener Özer de, bir hekimin HIV pozitifli olduğu gerekçesiyle hastasını tedavi etmemesini düşünemediğini belirterek, “Bu etik anlayışa sığmaz. Böyle bir şey yaşanmış ise, bir hekim olarak bunun doğru olmadığını söylüyorum, bu ettiğimiz yemine aykırı” diye konuştu.





