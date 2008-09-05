T24 LogoT24 Logo
Yaşam

HIV'ler birbirleriyle evlendiriliyor

Nijerya'da AIDS'e yol açan virüs olarak bilinen HIV'i taşıyanlar, birbileriyle evlendiriliyorlar

05 Eylül 2008 03:00

Bauçi eyaleti yetkililerinin başlattıkları uygulama çerçevesinde son birkaç haftada 70 kadar çiftin evlendiği bildirildi. Program çerçevesinde HIV'lilerin birbirleriyle tanıştırıldıkları; ancak evlenmeyi kabul edip etmemekte serbest oldukları belirtildi.

Eyalet yetkilileri, virüs taşıyanların birbirleriyle evlenmesini sağlayarak hem hastalığın yayılmasının önlenmesine çalıştıklarını, hem de hastalığın yarattığı "utancın ve tecridin" önüne geçmek istediklerini söylediler.

Şeriatla yönetilen eyalette prezervatif kullanılması teşvik edilmiyor.Nijerya'nın yetişkin nüfusunun yüzde 3'ünün HIV pozitif olduğu tahmin ediliyor ve yetkililer evlilik uygulamasının hastalığın yayılmasını önleyeceğine inanıyor.

Bauçi AIDS Eylem Komitesi yetkilisi Dr. Lirvan Muhammed, ülkenin kuzeyindeki çok eşli evlilik kültürünün hastalığın yayılmasında önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. Muhammed, HIV evliliklerinin çok gizli yapıldığını da bildirdi.

Uygulamaya karşı çıkan BM uzmanları çiftlerin birbiriyle etkileşime geçebilecek farklı virüs türleri taşıyor olabileceklerini belirterek, bu uygulama yerine prezervatif kullanımının teşvik edilmesini istediler.

Uzmanlar, bu çiftlerin çocuk sahibi olmaması gerektiğini de vurguladılar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24