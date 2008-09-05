HIV'ler birbirleriyle evlendiriliyor

Bauçi eyaleti yetkililerinin başlattıkları uygulama çerçevesinde son birkaç haftada 70 kadar çiftin evlendiği bildirildi. Program çerçevesinde HIV'lilerin birbirleriyle tanıştırıldıkları; ancak evlenmeyi kabul edip etmemekte serbest oldukları belirtildi.



Eyalet yetkilileri, virüs taşıyanların birbirleriyle evlenmesini sağlayarak hem hastalığın yayılmasının önlenmesine çalıştıklarını, hem de hastalığın yarattığı "utancın ve tecridin" önüne geçmek istediklerini söylediler.



Şeriatla yönetilen eyalette prezervatif kullanılması teşvik edilmiyor.Nijerya'nın yetişkin nüfusunun yüzde 3'ünün HIV pozitif olduğu tahmin ediliyor ve yetkililer evlilik uygulamasının hastalığın yayılmasını önleyeceğine inanıyor.



Bauçi AIDS Eylem Komitesi yetkilisi Dr. Lirvan Muhammed, ülkenin kuzeyindeki çok eşli evlilik kültürünün hastalığın yayılmasında önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. Muhammed, HIV evliliklerinin çok gizli yapıldığını da bildirdi.



Uygulamaya karşı çıkan BM uzmanları çiftlerin birbiriyle etkileşime geçebilecek farklı virüs türleri taşıyor olabileceklerini belirterek, bu uygulama yerine prezervatif kullanımının teşvik edilmesini istediler.



Uzmanlar, bu çiftlerin çocuk sahibi olmaması gerektiğini de vurguladılar.

