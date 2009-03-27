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Sağlık

HIV’in yayılması ilk kez görüntülendi

Bilim insanları, AIDS'e neden olan HIV'in insan vücudunda nasıl yayıldığını ilk kez görüntüledi.

27 Mart 2009 02:00

Bilim insanları, AIDS'e neden olan HIV'in insan vücudunda nasıl yayıldığını ilk kez görüntüledi.

HIV böyle yayılıyor - VİDEO

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, bilim insanları bu süreci görüntüleyerek, virüsün nasıl yayıldığının öğrenilmesinde önemli bir adım atmış oldu.

Araştırmacılar bu görüntüler sayesinde, virüsün enfekte hücrelerden sağlıklı olanlara, daha önceden bilinmeyen bir yolla transfer edildiğini de gördü.

Bunun araştırmacıların, 25 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan bu virüsle mücadelede aşı bulmasına yardımcı olması ümit ediliyor.

Bu görüntülerin çekilmesi, uzmanların HIV'in bir klonunu yaratması ve mavi ışığa maruz kaldığında yeşil renginde parlayan bir proteini genetik yapısına yerleştirmesiyle sağlandı. Bu çalışma bilim adamlarına, hücreleri dijital ortamda görmesine ve HIV bulaşmış T hücrelerinin sağlıklı hücrelerle etkileşimini yakalamasına imkan tanıdı.

Bu görüntülerle enfekte hücrenin, içindeki virüsü, diğer sağlıklı hücreye yapıştıktan sonra kurduğu köprü sayesinde geçirdiği saptandı.

HIV'in çoğunlukla tutunduğu bir hücreden onlarca kopya yaratarak özgürce yayıldığı tahmin ediliyordu.

Araştırma sonuçlarının Science dergisinde yayımlandığı belirtildi.

(AA)

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