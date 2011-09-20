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Sağlık

HIV'i devre dışı bırakmanın yolu bulundu!

AIDS'e neden olan HIV'in bağışıklık sistemine zarar vermesini önlemek için yeni bir yöntem geliştirildiği bildirildi.

20 Eylül 2011 03:00

T24 - AIDS'e neden olan HIV'in bağışıklık sistemine zarar vermesini önlemek için yeni bir yöntem geliştirildiği bildirildi.



ABD'li ve Avrupalı araştırmacılar, HIV'in hücre zarından kolesterolün ayrıştırılması durumunda virüsün bağışıklık sistemine zarar veremeyeceğini saptadı.

Araştırma ekibinden Adriano Boasso, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Bu yöntem sonucunda virüs, silahlarını kaybetmiş ancak bayrağını hala taşıyan bir orduya dönüşüyor. Böylece başka bir ordu tarafından algılanıp saldırıya uğrayabiliyor'' dedi.

Araştırmacıların, söz konusu yöntemi kullanarak HIV'i etkisiz hale getirmenin ve AIDS'e karşı bir aşı geliştirmenin yollarını aradıkları kaydedildi.

HIV bulaşan kişilerde, kalıtsal bağışıklık sisteminin hemen savunmaya geçtiğini belirten uzmanlar, bazı durumlarda bunun aşırı bir tepkiye dönüştüğünü ve bağışıklık sisteminin direncini zayıflatarak ''uyumlayıcı bağışıklık tepkisi'' halini aldığını belirtiyor.

Blood dergisinde yayımlanan bu son araştırmaya göre, HIV'in hücre zarından kolesterolü ayırarak virüsün kalıtsal bağışıklık tepkisini tetiklemesi engellenebiliyor. Bu yolla, T hücrelerinin önderliğinde daha güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturulabiliyor.

AIDS her yıl yaklaşık 1,8 milyon insanın ölümüne neden oluyor. 2009 yılında 2,6 milyon kişiye HIV bulaştığı, 33,3 milyon kişinin ise şu anda virüsle yaşadığı tahmin ediliyor.


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