HIV'e karşı ilk 'koruyucu' ilaca onay

Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık yetkilileri, HIV'e yakalanma riskini düşürdüğü belirlenen ilk ilacın piyasaya sürülmesine onay verdi.

Truvada adlı ilaç, bundan böyle özellikle HIV taşıyıcısı bir cinsel partneri olan, yüksek risk grubundaki kişiler için önleyici amaçla kullanılabilecek.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA, yayınladığı açıklamada ilacın kapsamlı bir HIV önleme planının parçası olarak, prezervatif kullanımı ve düzenli HIV testi ile birlikte düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Araştırmalar ilacın HIV'e yakalanma riskini yüzde 73'e varan oranlarda düşürebildiğini gösteriyor.

Bazı sağlık uzmanları ise ilacın tam koruma vadetmediğinin altını çiziyor. Bu kesimler ilacın 'yapay bir güvenlik duygusu' yaratabileceği ve bireyleri daha fazla risk almaya sevkedebileceği uyarısında bulunuyor.

Günde bir doz alınan Truvada, zaten bir süredir HIV pozitif hastaların tedavisi için, başka ilaçlarla bir arada kullanılıyordu.

Son karar ise California merkezli Gilead Sciences şirketinin ürettiği ilacın HIV taşımayan kişilerde 'önleyici' amaçla reçetelendirilmesine olanak veriyor.

2010 yılında yapılan bir çalışma Truvada'nın sağlıklı eşcinsel erkekler ile HIV pozitif kadınların HIV taşımayan heteroseksüel partnerleri arasında, virüse yakalanma riskini yüzde 44 ile 73 arasında düşürebildiğini göstermişti. (BBC Türkçe)