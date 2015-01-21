HIV/AIDS Kısa Film Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği tarafından düzenlenen HIV/AIDS Kısa Film Yarışması’nda ödüller belli oldu. Kazananların ödülleri Türkan Saylan Kültür ve Sanat Merkezi, Benal Nevzat Salonu’nda düzenlenen tören ile verildi.

HIV/AIDS Kısa Film Yarışması, toplumun HIV konusundaki duyarlılığını ve farkındalığını artırmak, genç sinemacıların HIV/AIDS konusuna ilgi duymalarını sağlamak, toplumsal duyarlılığın sinema sanatı aracılığıyla gelişmesine ve HIV/AIDS’in olağan bir enfeksiyon hastalığı olarak kabul edilmesine katkıda bulunmak için düzenlenmiştir.

Bu yıl ilk kez düzenlenen HIV/AIDS Kısa Film Yarışması, enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan bazı ilaçları üreten Gilead Sciences İlaç Ltd.Şti.’nin proje destek programı çerçevesinde maddi olarak desteklenmiş olup projede Pozitif Yaşam Derneği (PYD) ve Ege Üniversitesi HIV/AIDS Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEHAUM) de ortak kuruluşlar olarak yer almışlardır.

Toplam 24 filmin katıldığı yarışmada filmler, yedi kişiden oluşan bir değerlendirme kurulu tarafından, temaya uygunluk, senaryoda ve yaklaşımda özgünlük, anlatım ve kurgu, görsellik ve grafik tasarımı açısından değerlendirilmiştir.

Ödül alan filmler ve ödülleri

Birincilik Ödülü: Mandalina Kabukları Yönetmeni/Yapımcısı Mehmet İNAN

İkincilik Ödülü: Sibelile Tansel Yönetmeni/YapımcısıŞenol ÇÖM

Üçüncülük Ödülü: Etiket Yönetmeni H.Emre KONYALI

Mansiyon: Gün Doğarken Yönetmeni Alaaddin TOY

Mansiyon: Mandalina Kabukları Yönetmeni Seniha CANYURT

Yapımcısı: Okan DURUKAN