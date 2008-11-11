T24 LogoT24 Logo
Sağlık

HIV virüsünü öldüren katil hücre üretildi

Her gün yaklaşık 14 bin kişiyi ölüme taşıyan AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünü yok eden yeni katil hücreler üretildi.

11 Kasım 2008 02:00

Her gün yaklaşık 14 bin kişiyi ölüme taşıyan AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünü yok eden yeni katil hücreler üretildi. HIV'in savunma mekanizmasını çökerten bu hücrelerin gelecek yıldan itibaren insanlar üzerinde test edileceği açıklandı. 

ScienceDaily web sitesinde yer alan habere göre Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakultesi araştırmacılarının başını çektiği Amerikalı ve İngiliz bilim insanlarından oluşan karma bir ekip tarafından yapılan çalışmalarda üretilen 'T hücresi' HIV'in moleküler yapısını çözerek bağışıklık sistemi tarafından etkisiz hale getirilmesini sağlıyor. T hücreleri veya 'katil hücreler' normalde insan vücudunda bulunuyor.

Sisteme bir virüs girdiğinde bu hücreler hemen mücadele etmeye başlıyor. Ancak AIDS hastalığında bedendeki katil hücreler HIV'i yenmek için yeterli olamıyor. Bunun nedeni ise HIV'in çok hızlı bir biçimde değişime uğraması. Bilim adamlarının ürettiği katil hücreler ise HIV virüsünü bulabilecek şekilde geliştirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24