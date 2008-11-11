HIV virüsünü öldüren katil hücre üretildi

Her gün yaklaşık 14 bin kişiyi ölüme taşıyan AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünü yok eden yeni katil hücreler üretildi. HIV'in savunma mekanizmasını çökerten bu hücrelerin gelecek yıldan itibaren insanlar üzerinde test edileceği açıklandı.



ScienceDaily web sitesinde yer alan habere göre Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakultesi araştırmacılarının başını çektiği Amerikalı ve İngiliz bilim insanlarından oluşan karma bir ekip tarafından yapılan çalışmalarda üretilen 'T hücresi' HIV'in moleküler yapısını çözerek bağışıklık sistemi tarafından etkisiz hale getirilmesini sağlıyor. T hücreleri veya 'katil hücreler' normalde insan vücudunda bulunuyor.



Sisteme bir virüs girdiğinde bu hücreler hemen mücadele etmeye başlıyor. Ancak AIDS hastalığında bedendeki katil hücreler HIV'i yenmek için yeterli olamıyor. Bunun nedeni ise HIV'in çok hızlı bir biçimde değişime uğraması. Bilim adamlarının ürettiği katil hücreler ise HIV virüsünü bulabilecek şekilde geliştirildi.