Hıv virüsünde yeni umut

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Kadınların vajinalarına sürdükleri jel, 889 Güney Afrikalı kadın üzerinde üç yıla yakın bir süreyle denendi. Jelin bir yılın sonunda HIV virüsünün bulaşma riskini yüzde 50, 2.5 yılın sonunda ise yüzde 39 azalttığı tespit edildi. Elde edilen sonuçların doğrulanması halinde, ilk defa AIDS hastalığına karşı mikropları yok eden bir jelin etkinliği kanıtlanmış olacak.

Yetkililer, jelin başarılı olması halinde özellikle prezervatif kullanmayı reddeden Afrika toplumlarında AIDS’e karşı büyük bir adım atılabileceğini belirtti. Bugün özellikle Sahara Çölü’nün güneyinde kalan bölgelerde AIDS'e yakalanan nüfusun yüzde 60’ını kadınlar oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Afrika’da korunmasız cinsel ilişkiye zorlanan ve biyolojik açıdan HIV virüsüne daha dirençsiz olan kadınlar için jelin büyük bir umut olduğunu ifade etti. BM’nin gelecek ay içinde jelin kullanım süreci üzerinde değerlendirmelere başlaması bekleniyor.

Üç buçuk yıl süren çalışmaların ardından geliştirilen jelin deneme sürecinde elde edilen sonuçlar Viyana’da düzenlenen uluslararası AIDS konferansında sunuluyor. Sonuçlar aynı zamanda Pazartesi günü Science dergisinde yer buldu.



Jelin 18 ila 40 yaş arası kadınlarda, cinsel ilişkinin 12 saat öncesi ve 12 saat sonrasında birer defa kullanılması gerektiği belirtiliyor.