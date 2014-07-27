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Sağlık

HIV virüsü insan hücresinden ilk kez silindi

HIV virüsünün DNA'sını bularak onu yok edecek bir yöntem geliştirildi

27 Temmuz 2014 23:17

Bilim insanları, HIV virüsünü kontrol altına almayı veya zayıflatmayı amaçlayan tedavilerden farklı olarak, ilk kez insan hücrelerinden yok etmeyi başardı.

Al Jazeera'nin haberine göre, ABD'de yürütülen araştırmanın başında yer alan Dr. Kamel Khalili, HIV virüsünün DNA'sını bularak onu yok edecek bir yöntem geliştirdi. Araştırmada, insan bağışıklık sisteminin HIV ile mücadele ettiği bir kısmı seçildi ve 20 nükleotid (RNA yapı taşları) içeren 'kılavuz RNA' zinciri üretildi. Mühendislik yolu ile geliştirilen dizinler daha sonra HIV'den etkilenen hücrelere enjekte edildi.

Yapay RNA dizinleri, hücrelerin içine girdiği zaman HIV virüsünü hedef alarak virüsün genomunu oluşturan 9709 nükleotidi yerinden çıkardı. Kılavuz RNA dizini insan DNA'sına ait bir dizin içermediği için geride HIV'den temizlenmiş sağlıklı hücre kaldı.
Bilim insanları, yapılan araştırmada laboratuvar ortamında üretilmiş hücreleri temizledi.

Elde edilen başarı AIDS araştırmaları için büyük bir adım olarak kabul edilse de, insanlar üzerinde nasıl bir etki göstereceği henüz bilinmiyor.

Dr. Khalili, 'ilk kez laboratuvar ortamı altında virüsün nasıl yok edilebileceğini gördüklerini' belirtti. Khalili, "HIV'den etkilenen hücreleri temizleyebilmek çok önemli çünkü mevcut tedaviler
bunu başaramıyor" ifadesini kullandı.

Bilim insanları, geliştirdikleri yöntemi bir sonraki aşamada hayvanlar üzerinde denemeyi hedefliyor. Başarılı olunursa, insanlar üzerindeki deneme yapılacak.

 

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