HIV virüsü ile doğan bebek ilaçlarla sağlığına kavuştu

Amerika Birleşik Devletleri'nde HIV virüsü ile doğan bir bebeğin erken aşamada standart ilaç tedavisi uygulanarak iyileştiği bildirildi.



Mississippi'de doğan bebek şu anda iki buçuk yaşında ve bir yıldır ilaç kullanmadığı halde hastalık belirtisi göstermiyor.

Tedavinin diğer çocuklarda da aynı etkiyi gösterip göstermeyeceğinin anlaşılabilmesi için daha fazla test yapılması gerekiyor.

Ancak sonuçlar HIV virüsü ile doğan çocukların iyileştirilebileceğini gösteriyor.

Tedavi edilen çocuğun sağlıklı kalmaya devam etmesi durumunda, bu, dünyadaki ikinci başarılı tedavi olacak.

Baltimore'da Johns Hopkins Üniversitesi'nde virolog Dr Deborah Persaud, tedavinin sonuçlarını Atlanta'da Retrovirüsler ve Fırsatçı Enfeksiyonlar Konferansı'nda sundu.

Persaud, "Bu HIV'nin çocuklarda potansiyel olarak tedavi edilebilir olduğunun bir kanıtı" dedi.

İlk başarılı HIV tedavisi 2007 yılında Timothy Ray Brown'a uygulanmıştı.

Brown'un hastalığı, lösemi tedavisinde kullanılan, bağışıklık sisteminin yok edilmesi ve HIV enfeksiyonuna direnen genetik mutasyona uğramış bir donör'den alınan kök hücre nakline dayanan bir tedavi sonucunda önlenebilmişti.

Ancak Mississippi'deki bebek, çocuklarda HIV tedavisinde kullanılan mevcut ilaçlarla iyileştirildi.



Erken tedavi



HIV virüsü, bebeğin vücudunda hücrelere gizlenmeden ilaç tedavisi ile yok edildi.

Dr Persaud, faal durumda olmayan bu tür hücrelerin ilaç tedavisinin bırakılması durumunda virüsün yeniden yayılmasına neden olduğunu ifade etti.

Bebek, anneye HIV pozitif teşhisi konduktan kısa bir süre sonra doğmuştu.

Doktorlar, anneye doğum öncesi tedavi uygulanmadığı için, hastalığın bebeğe bulaşma riskinin yüksek olduğunu düşünüyordu.

Bu nedenle, bebek, doğduktan hemen sonra Mississippi Üniversitesi Sağlık Merkezi'ne sevkedildi.

Çocuk hastalıkları ve HIV uzmanı Dr Hannah Gay, bebeğin doğumundan 30 saat sonra, HIV pozitif olup olmadığına dair labaratuar testlerini beklemeden, üç standart HIV ilacının karışımına dayanan bir tedaviye başladı.

Dr Gay, "Bu bebeğin normalden daha fazla risk altında olduğunu ve bu nedenle tedavinin hızlı ve yoğun bir şekilde uygulanması gerektiğini düşündüm" dedi.



BBC Türkçe