HIV vakalarında rekor artış



Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa Hastalık Önleme Kontrol Merkezi'nin ortaklaşa açıkladığı rapora göre, Avrupa'da HIV'in bulaştığı kişilerin sayısı geçen yıl rekor seviyede yükseldi. Raporda İsrail, Türkiye, Rusya ve Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu Avrupa kıtasındaki 53 ülkede 2014 yılında 142 bin yeni HIV vakasının tespit edildiği belirtildi.

Göçmenler arasında HIV tanısı konulanların sayısının ise geçen 10 yılda gerilediğine işaret edildi. Araştırmada, bunun da göçmenlere Avrupa'ya geldikten sonra virüs bulaştığını gösterdiği kaydedildi.

Bölgelere göre farklılıklar

Bölgelere göre HIV vakalarının durumu ise farklılık gösteriyor. Almanya'nın da aralarında bulunduğu Batı Avrupa ülkelerinde vakaların yüzde 44'ünde HIV'in erkekler arasındaki cinsel ilişki, yüzde 38'inde de heteroseksüel ilişki yoluyla bulaştığının görüldüğü belirtildi. Uyuşturucu tüketimi ile bağlı yeni vakaların ise yüzde 3,1'e gerilediği ifade edildi.

Doğu Avrupa ülkelerinde ise HIV'in eşcinsel ilişki yoluyla yüzde 2,2 oranında bulaştığı, heteroseksüel ilişki yoluyla yüzde 66, uyuşturucu tüketimi yoluyla da yüzde 28 oranında virüsün bulaştığı kaydedildi.

Yeni AIDS vakasının en çok görüldüğü ülke yüzde 60 oranıyla Rusya. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde 35 milyon kişi HIV taşıyor, 1 milyon 200 bin kişi de geçen yıl HIV'in neden olduğu AIDS hastalığı yüzünden hayatını kaybetti.