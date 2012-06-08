AIDS tedavisinde yeni umut

HIV virüsünü tanımlayan ve bu çalışması ile Nobel ödülüne layık görülen bilim insanı Aids'e neden olan virüs için bir tedavi bulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Fransız virüs uzmanı Francoise Barre-Sinoussi tedavinin ne zaman bulunacağı ile ilgili bir takvim çıkaramayacağını ancak bilim adamlarının hergün yeni yararlı buluşlar yaptığını söyledi.

Virüsün 1981 yılında tanımlanmasından bu yana 30 milyondan fazla kişi HIV ya da AIDS nedeniyle hayatını kaybetti.

O zamandan bu yana geliştirilen ilaçlar sayesinde artık HIV pozitif kişiler doğru ilaçlara ulaşabildikleri sürece uzun yıllar hayatlarına devam edebiliyorlar.

Professor Barre-Sinoussi ''Bugün bir tedavi ile ilgili konuşuyor olmamızın nedeni artık bunun mümkün olduğuna dair elimizde kanıt olması'' dedi.

Son günlere kadar araştırmacılar neredeyse HIV virüsünü yok edebilecek bir tedavi bulmaktan ümidi kesmişti ancak iki hasta ile yaşanan deneyimler yeniden tedavinin mümkün olduğunun düşünülmesine neden oldu.

'Kanıt var'

Berlin hastası olarak tanımlanan bir adam kemik iliği nakli sayesinde HIV virüsünden kurtulmayı başardı.

Yine yakın zamanda New Jersey'den 50 yaşında bir adam gen terapisi ile tedavisi gördü.

Tamamen iyileşmemiş olsa da vücudu kısa bir süre için de olsa antiviral ilaçlar almaya gerek duymadan virüsü kontrol altında tutmayı başardı.



Professor Barre-Sinoussi ''Berlin hastasına gelince iki kemik iliği naklinden sonra artık vücudunda HIV virüsü bulunmuyor. Bu tedavinin mümkün olduğunu gösteren bir kanıt. Buna daha önce sahip değildik'' dedi.

HIV tedavisi arayışında iki ana yaklaşım bulunuyor. Biri HIV virüsünün tamamen vücuttan atılmasını sağlamak ötekisi ise pratik tedavi deniğlen virüsü vücuttan çıkarmayan ancak kişinin ilaç kullanmadan virüsle savaşabilmesini sağlayan bir tedavi tipi.

Şu an için HIV pozitif olan bir kişinin hergün ilaç kullanması gerekiyor.

Bu oldukça pahalı ilaçlara özellikle fakir ülkelerde ulaşmak oldukça güç.

Yeni yöntemler

Professor Barre-Sinoussi ''Tedavi aramamızın nedeni şu an elimizdeki çözümün çok pahalı ve ulaşması zor oluşu. Ayrıca bazı hastalarda uzun süren ilaç tedavisi komplikasyonlara neden oluyor. Yani yeni yöntemler bulmak zorundayız'' dedi.

2008 yılında Luc Montagnier ile birlikte HIV virüsünü buldukları için Nobel Ödülü alan Professor Barre-Sinoussi yakında Uluslararası Aids Vakfı başkanlığı görevini üstlenecek.

Bu yeni görevinde bir çok ülkede HIV tedavisi üzerine araştırmaların devam etmesi için çalışmalarına devam edecek.

Profesör son dönemde HIV araştırmaları için ayrılmış fonların hızla kesilmeye başladığını ve bu durumun kendisini çok rahatsız ettiğini söylüyor.

Ancak fonlar artarsa tedavi bulunabilir mi sorusuna net bir yanıt veremeyeceğini söylüyor.

Professor Barre-Sinoussi ''Ben bir bilimadamıyım ve dürüst olmam gerekir. Ve dürüst olarak söylüyorum tedaviyi ne zaman bulacağımızı bilmiyorum'' dedi. (BBC Türkçe)