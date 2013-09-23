HIV taşıyan porno yıldızlarından prezervatif çağrısı

HIV virüsü taşıdıkları belirlenen porno yıldızı bir çift, pornografi sektöründe prezervatif kullanımının zorunlu olması çağrısında bulundu.

Düzenledikleri basın toplantısında, pornografi sektörünü yöneten patronların, güvenli seksi teşvik etmemesini eleştiren 32 yaşındaki Rod Daily, "Bu sonuçta bir iş ve amaçları bundan para kazanmak. Çalışanların güvenliği umurlarında bile değil" dedi.

Bu sene çok sayıda porno yıldızının HIV virüsü kaptığının belirlenmesi ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok film setinde çalışmalar durdurulmuştu.

29 yaşındaki Cameron Bay ise "Böyle bir şey olduğu zaman, sizin başınıza gelenleri önemsemiyorlar. Onların gözünde siz, para kazanmalarının önündeki bir engelsiniz sadece." dedi.

'Daha genç, daha seksi biri hep var'

Pornografi sektörü temsilcileri ise, film yıldızlarının HIV virüsünü film setlerinde aldıklarına dair bir kanıt bulunmadığını, bunun nedeninin muhtemelen özel yaşamları olduğunu savunuyor.

Basın toplantısında gözyaşları içinde başından geçenleri anlatan Cameron Bay, hastalığıyla ilgili haberi almadan önce bu sektörde sadece birkaç ay çalıştığını söyledi.

Bay, pornografi sektöründe prezervatif kullanılmasında ısrar eden sanatçıların iş bulmakta zorlanacaklarını ifade etti ve "Siz bir işi kabul etmezseniz, sizin yerinize bunu yapacak daha genç, daha seksi birisi mutlaka bulunuyor." dedi.

AIDS Sağlık Vakfı (AHF) tarafından düzenlenen basın toplantısına kısa süre önce HIV virüsü taşıdığı belirlenen iki sanatçı daha katıldı.

AHF Başkanı Michael Weinstein, "Sağlık konusunda tavsiyeleri pornografi sektöründen para kazanan patronlardan almayı bırakmamız lazım. Bu ülkede bir sağlık sistemimiz var ve bu sistemin bizi hastalıklara karşı koruması gerekir." eleştirisinde bulundu.