HIV pozitifin ilaç savaşı

T24- 23 yıldır HIV pozitif tedavisi gören 61 yaşındaki N.S.’nin vücudundaki virüs ilaçlara karşı direnç kazandı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, bu duruma karşı geliştirilen ilaç Türkiye’de yok, üstelik SGK da ilacın ücretini karşılamıyor. İlaçları yurtdışından getiren N.S. aylardır kurul raporunun çıkmasını bekliyor. Ne yazık ki hastalık bürokrasi tanımıyor.



HIV pozitif tanısı, 1986 yılında konulan N.S.’nin kullanmak zorunda olduğu “Is...” adlı ilaç Türkiye’ye ithal edilmiyor. N.S., bürokrasiyi aşamayınca, ilacı ABD’ye gidip gelen yakınları aracılığıyla getirtmeye başladı. Ayda 900 dolar tutan ilaç masrafını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemediği için, emekli N.S. karşılamakta zorluk çekiyor.



2 kez ölümden döndüm



Pozitif Yaşam Derneği’nin danışanlarından N.S. adlı bekâr erkek, ilaca ulaşmak için verdiği savaşı, derneğe gönderdiği yazıda şöyle anlattı: “2009 Temmuz’unda yapılan testlerde, virüs miktarının artış gösterdiği, savaşçı akyuvarların birim kanda 4’e düştüğü tespit edildi. Bu bağışıklık sistemimin tamamen savunmasız hale geldiğini gösteriyordu. Normal insanda bu değer 1000-1200. Direnç testi yaptırmam istendi.”



Test süreci: 8 ay





“Test önceleri bir tek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılıyordu. Burada sonuç alabilmek için 6 aydan fazla bekledim. Şimdi bu test Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’nde de yapılıyor. Ancak test aletleri sık sık bozuluyor. 15 günde çıkması beklenen test için iki aydan fazla bekledim. Kendileri yapamayınca numuneler Kore’ye gönderildi. Test sonuçları, taşıdığım virüsün Türkiye’deki tüm ilaçlara karşı direnç kazandığını gösterdi.”



Kurul ve eczacılar: 2 ay



“İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’ndan (FDA) onaylı ilacın Türkiye’ye hiç ithal edilmediğini öğrendim. Doktorlarımdan rapor getirmem ve kurula girmem istendi. Bir doktor yurtdışında tatilde olduğu için kurul onayını bir ay sonra alabildim. Doktorlarımın ve kurulun raporları ile yabancı ilaçları ithal eden tek kurum olan Eczacılar Birliği’ne gittim. İlacı üreten firmalardan ve dünyanın birçok yerindeki dağıtıcı şirketlerden fiyat teklifi alıp bir rapor halinde SGK’ya yollayacaklarını söylediler. Bir ay beklemek zorunda kaldım.”



SGK süreci: Bitmedi



“SGK’da, Türkiye’ye ithal edilmemiş ilaçlarla ilgili bir kurul daha olduğunu öğrendim. Kurul, yılda iki kez toplanıyor. Bu yıl 4 Ocak’ta toplanabildi. İlacıma onay çıkıp çıkmadığı belli değil. Onayın çıkması iki ay daha sürebilir.”



Zorlu süreç biliyorum



“Kullanmak zorunda olduğum ilacı ABD’den kendi olanaklarımla getirtiyorum. Ödediklerimi geri alma ihtimalim olduğu söylendi. Bunun çok zorlu bir süreç olacağına tamamen ikna oldum.”



Hız yaşamsal öneme sahip



Konuyla ilgili Prof. Dr. Deniz Gökengin, “Sağlık Bakanlığı ve SGK’nın, bu hastaların acil durumunu göz önüne alarak, ithal ilaç istemlerinde öncelik tanımaları, işlemleri hızlandıracak bürokratik düzenlemeleri yapmaları, yaşamsal öneme sahiptir” dedi.

