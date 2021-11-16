HIV pozitif tanısı konan hasta tedavi olmadan iyileşti

Bağışıklık yetmezliğine neden olan AIDS virüsünden (HIV) tamamen kurtulmuş olan ikinci bir hasta bulundu. Bu şekilde daha fazla insanı virüsten iyileştirmenin bir yolunu bulmanın mümkün olabileceği umudu artmış oldu.

Üstelik hastanın bu ölümcül enfeksiyon için düzenli bir tedavi görmediği kaydedildi. İlk teşhis edildikten sekiz yıl sonra aktif enfeksiyon belirtisi göstermeyen bu hastadan önce sadece bir kez benzer bir vaka rapor edilmişti.

Bunu başaran diğer hasta, Loreen Willenberg adında 67 yaşında bir kadındı. Uluslararası bilim insanları ekibi Annals of Internal Medicine'de, aslen Arjantin'in Esperanza kentinden olan 30 yaşındaki kadın hastanın, kök hücre nakli veya başka bir tedaviden yardım almadan nasıl iyileştiğini inceliyor.

Araştırmanın başı olan Massachusetts General Hospital, MIT ve Harvard Ragon Enstitüsü'nden Dr. Xu Yu CNN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tedaviye, herhangi bir uygulama olmadan doğal enfeksiyon sırasında da ulaşılabileceğini gösteriyor"

"HIV için sterilize edici bir tedavi, daha önce yalnızca oldukça toksik bir kemik iliği nakli yapılan iki hastada gözlemlenmişti. Çalışmamız, böyle bir tedaviye, kemik iliği nakli veya herhangi bir başka uygulama olmadan doğal enfeksiyon sırasında da ulaşılabileceğini gösteriyor."

Hamile kalana kadar ilaç kullanmadı

HIV virüsünden kurtulmuş olan kadın hastanın Mart 2020'de bir bebeği oldu ve bilim insanlarının bu bebeğin plasenta dokusunu almasına da izin verildi.

Hastaya ilk olarak Mart 2013'te HIV teşhisi konmuş ve hamile kaldığı 2019 yılına kadar hiçbir antiretroviral tedaviye başlamadığı, sadece ikinci ve üçüncü trimesterlerinde altı ay boyunca tenofovir, emtrisitabin ve raltegravir ilaçları ile tedaviye başladığı belirtildi.

Sağlıklı ve HIV negatif bir bebek doğurduktan sonra ise tedaviyi bıraktığı kaydediliyor.Kanındaki ve doku örneklerindeki milyarlarca hücrenin analizi, daha önce HIV ile enfekte olduğunu gösterdi ancak analiz sırasında araştırmacılar, kopyalanabilecek sağlam bir virüs bulamadılar.

Araştırmacılar, hastanın vücudunun virüsten nasıl kurtulabildiğinden emin değil ancak "bunun farklı bağışıklık mekanizmalarının bir kombinasyonu olduğunu düşünüyorlar. Sitotoksik T hücreleri ile doğuştan gelen bağışıklık mekanizmasının da katkıda bulunmuş olabileceğine inanılıyor.

Her yıl yüz binleri öldürmeye devam ediyor

Dünyada yaklaşık 38 milyon insan HIV enfeksiyonu ile yaşıyor.

Gerekli ilaçlar alınmadığında bu enfeksiyon bağışıklık yetmezliği sendromu olan AIDS'e neden oluyor. Geçen yıl, dünya çapında yaklaşık 690 bin kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetti.