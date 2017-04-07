Hitler'li boyama kitabı toplatıldı

Gelen yoğun tepkiler üzerine Hollandalı bir mağazalar zinciri raflarındaki boyama kitabının satışını durdurdu. Çocuklar için hazırlanan boyama kitabının bir sayfasında Nazi selamı veren Hitler portresi yer alıyor.Hollandalı "Kruidvat" adlı mağazalar zinciri satıştaki bir boyamı kitabı yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu.

Nelson Mandela, Albert Einstein gibi ünlü isimlerin resmedildiği boyama kitabının bir sayfasında gamalı haç armasıyla Hitler yer alıyor.

Hollandalı mağazalar zinciri gelen tepkiler üzerine Hitler resminin yer aldığı boyama kitabının satışını durdurdu. Mağaza yönetimi, yayınladığı açıklamada tüm müşterilerinden özür diledi ve konunun araştırılacağını vurguladı.

Şirketin Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, içeriğin çok kez kontrol edilmesine rağmen kitapta yer aldığı belirtilerek, bir diktatörün portresinin çocuklara boyamaları için sunulmasının yakışıksız bir durum olduğu vurgulandı.

Pek çok müşteri, öncesinde Facebook üzerinden boyama kitabıyla ilgili şikayetini dile getirip tepki göstermişti.

Boyama kitabı ilk kez bu hafta piyasaya sunuldu ve gelen tepkiler üzerine satışta yarım gün kaldıktan sonra toplatıldı.

Şirket, müşterilerine paralarının iade edileceğini duyurdu.

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epd, MK/GA