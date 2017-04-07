T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Hitler'li boyama kitabı toplatıldı

07 Nisan 2017 01:14

Gelen yoğun tepkiler üzerine Hollandalı bir mağazalar zinciri raflarındaki boyama kitabının satışını durdurdu. Çocuklar için hazırlanan boyama kitabının bir sayfasında Nazi selamı veren Hitler portresi yer alıyor.Hollandalı "Kruidvat" adlı mağazalar zinciri satıştaki bir boyamı kitabı yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu.

Nelson Mandela, Albert Einstein gibi ünlü isimlerin resmedildiği boyama kitabının bir sayfasında gamalı haç armasıyla Hitler yer alıyor.

Hollandalı mağazalar zinciri gelen tepkiler üzerine Hitler resminin yer aldığı boyama kitabının satışını durdurdu. Mağaza yönetimi, yayınladığı açıklamada tüm müşterilerinden özür diledi ve konunun araştırılacağını vurguladı.

Şirketin Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, içeriğin çok kez kontrol edilmesine rağmen kitapta yer aldığı belirtilerek, bir diktatörün portresinin çocuklara boyamaları için sunulmasının yakışıksız bir durum olduğu vurgulandı.

Pek çok müşteri, öncesinde Facebook üzerinden boyama kitabıyla ilgili şikayetini dile getirip tepki göstermişti.

Boyama kitabı ilk kez bu hafta piyasaya sunuldu ve gelen tepkiler üzerine satışta yarım gün kaldıktan sonra toplatıldı.

Şirket, müşterilerine paralarının iade edileceğini duyurdu.

© Deutsche Welle Türkçe

epd, MK/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

GelenHollandalıNaziHitlerMandela Albert EinsteinFacebookDeutsche Welle Türkçe epd MK/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24