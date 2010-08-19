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Politika

'Hitler'in referandumuna benziyor'

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, anayasa değişikliğine ilişkin referandumun "Hitler'in referandumuna" benzediğini savundu.

19 Ağustos 2010 03:00

T24- CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, anayasa değişikliğine ilişkin referandumun "Hitler'in referandumuna" benzediğini  savundu.


CHP'li Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın, Türkiye'nin her yerinde ''yok öyle 25 kuruşa simit'' dediğini anımsattı. ''Başbakan bir şey için var diyorsa o mutlaka yoktur, yok diyorsa mutlaka vardır'' ilkesinden hareketle araştırma yaptığını belirten İnce, CHP'li Susurluk Belediyesinin simidi 25 kuruşa sattığını tespit ettiğini söyledi. İnce, ''Sayın Başbakan artık miting meydanlarında 'yok öyle 25 kuruşa simit' demesin. AKP'li belediyelere de Susurluk Belediyesini örnek almasını tavsiye etsin'' diye konuştu.


12 Eylül anayasası için yapılan referandumda yüzde 91.6 evet, 8.6 hayır oyu çıktığını anımsatan İnce, ''Sayın Başbakan, oyunuzun rengi nedir? Bugün eleştirdiğiniz 82 anayasasına ne oy verdiniz?'' diye sordu.


''TRT'nin 12 Eylül anayasası için 'evet'in borazanlığını yaptığını, bugün de aynı şeyi yaptığını'' öne süren İnce, ''1982'den 2010'un pek farkı yok. 12 Eylül Cuntası ile Hitler faşizminin ve AKP iktidarının mantığı aynıdır'' görüşünü dile getirdi.


Başbakan Erdoğan'ın 1930'lı yıllardan örnekler verdiğini kaydeden İnce, ''Siz İsmet Paşa'dan Atatürk'ten söz ederseniz, size şunu söylerim: Biz Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın torunlarıyız. Siz, Kubilay'ın başını kesen Derviş Mehmet'in torunları mısınız?'' diye konuştu.

İnce, referandumun ''Hitler'in referandumuna benzediğini'' savunarak, Hitler'in işgal ettiği Avusturya vatandaşlarına Almanya'ya katılıp katılmamayı sorduğunu ve oy pusulasının ''kahverengi'' olduğunu söyledi. 


Hitler'in oy pusulasının örneklerini basın mensuplarına dağıttıran İnce, ''Neden hayır için kahverengiyi tercih ediyorlar? Çünkü kahverengi en itici renktir. Hitler, 12 Eylül, AKP mantığı aynıdır. Hitler'in oy pusulasını Sayın Başbakan ve saz arkadaşlarına ithaf ediyorum'' dedi.

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