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Dünya

Hitler'in ilk soykırım beyanı ortaya çıktı!

Hitler’in, antisemitik görüşleri hakkındaki ilk yazılı yorumlarını ihtiva ettiği düşünülen bir mektup ortaya çıkarıldı.

08 Haziran 2011 03:00

T24- Adolf Hitler’in, antisemitik görüşleri hakkındaki ilk yazılı yorumlarını ihtiva ettiği düşünülen 1919 tarihli bir mektup ortaya çıktı.




Eylül 1919 tarihli mektup, Yahudi insan hakları kuruluşu Simon Wiesenthal Merkezi tarafından elde edildi.

Haham Marvin Hier, merkezin mektubu özel bir koleksiyoncuya geçen ay 150 bin dolar ödeyerek satınaldığını söyledi. Hier, mektubun Alman ordusuna ait bir daktiloyla yazıldığını bildirdi.

Mektupta, "Yahudi tehdidine" karşı güçlü bir hükümet gerektiği ve "Yahudilerin tamamen ortadan kaldırılması" görüşü dile getiriliyor.

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