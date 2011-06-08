Hitler'in ilk soykırım beyanı ortaya çıktı!

T24- Adolf Hitler’in, antisemitik görüşleri hakkındaki ilk yazılı yorumlarını ihtiva ettiği düşünülen 1919 tarihli bir mektup ortaya çıktı.
Eylül 1919 tarihli mektup, Yahudi insan hakları
kuruluşu Simon Wiesenthal Merkezi tarafından elde edildi.
Haham Marvin Hier, merkezin mektubu özel
bir koleksiyoncuya geçen ay 150 bin dolar
ödeyerek satın
aldığını söyledi. Hier, mektubun Alman ordusuna ait bir daktiloyla yazıldığını bildirdi.
Mektupta, "Yahudi tehdidine" karşı güçlü bir hükümet gerektiği ve
"Yahudilerin tamamen ortadan kaldırılması" görüşü dile getiriliyor.