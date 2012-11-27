Hitler'in hayatı dizi olacak

Alman prodüksiyon şirketi teamWorx, Adolf Hitler’in hayatını anlatan sekiz bölümlük bir TV dizisi yapılacağını açıkladı.



Dizi, Hitler'in 1. Dünya Savaşı'nda daha asker olduğu 1914 yılından başlayarak kim olduğu, özel hayatı, ideolojisi, halk arasında nasıl bir etki yarattığı ele alınacak ve Hitler’in 1945’deki intiharıyla sona erecek.

15.3 milyon Euro bütçe ayrılan dizinin iki yılda çekilmesi planlanıyor. Dizi sadece Almanya’da değil, İngiltere ve Amerika’da da çekilecek ve dili İngilizce olacak.

Milliyet'te yer alan habere göre, senaryosu Alman tarihçi Thomas Weber’in “Hitler’in İlk Savaşı” adlı kitabına dayandırılarak yazılan diziye çekimler sırasında tarihçilerden oluşan bir ekip de eşlik edecek. Niki Stein ve Hark Bohm, rejiyi üstlenirken, Hitler’i kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor.

Planlanan dizinin prodüktörü Nico Hofmann, dizide Hitler’in hayatındaki kritik anlarla dönüm noktalarına yer verileceğini ve 20. yüzyılda nasıl bir kitle katliamcısına dönüştüğüne ışık tutulacağını söylerken, Hitler’in hayatının bir kurmaca formatında anlatılıp anlatılmayacağı sorusuna ise Hofmann, “Joachim Fest’in Hitler biyografisine dayandırılarak çekilen 'Çöküş' adlı filmden sonra evet” şeklinde yanıt verdi.