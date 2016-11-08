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BBC Türkçe

Hitler'in eşinin iç çamaşırı açık artırmada satıldı

Eva Braun'a ait bir çift iç çamaşırı açık artırmada yaklaşık 11 bin 500 TL'ye satıldı. Müzayedede ayrıca Braun'un altın yüzüğü ve gümüş ruj taşıyıcısı da satıldı.

08 Kasım 2016 00:29

Eva Braun'a ait bir çift leylak iç çamaşırı açık artırmada 2 bin 900 sterline (yaklaşık 11 bin 500 TL'ye) satıldı.

Philip Serrel isimli müzayede evinde satışa çıkan iç çamaşırlarının 400 sterline (yaklaşık bin 600 TL) satılması öngörülüyordu.

Altın bir yüzük, aynalı gümüş bir kutu ve içinde Braun'a ait olan bir rujun da bulunduğu taşıyıcı da müzayedede satıldı.

Eva Braun'un eşyalarını satın alan koleksiyoncunun ismi açıklanmadı.

Dantel ve kurdela ile bezenmiş iç çamaşırlarına aynı zamanda Eva Braun'un baş harfleri işlenmiş.

Altı yakutun çevrelediği panzehir taşıyla süslü olan altın yüzük, bin 250 sterline (yaklaşık 5 bin TL) alıcı buldu. Gümüş ruj taşıyıcısı ise 360 sterline (yaklaşık 405 TL) satıldı.

Öte yandan Eva Braun'u resmeden 20. yüzyıldan kalma siyah ve beyaz fotoğraflarsa 100 sterline (yaklaşık 400 TL) satıldı. Braun fotoğrafların bir kısmında Adolf Hitler ile birlikte görülüyor.

Müzayede evi söz konusu eşyaların hepsinin İngiltere'de yaşayan bir koleksiyoncuya satıldığını açıkladı.

Açık artırma organizatörü ve eksperi Sophie Jones, "bir dizi kişinin" eşyalara ilgi gösterdiğini ve bu kişilerin çoğunlukla özel koleskiyoncular olduğunu söyledi.

Jones "Genellikle bu dönemin tarihiyle ilgilenen kişiler ilgi gösterdi" dedi.

Jones, iç çamaşırı da dahil olmak üzere müzayedede satılan eşyaların orijinallik sertifikası bulunduğunu da ekledi.

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