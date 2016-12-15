Hitler’in doğduğu ev kamulaştırıldı

Adolf Hitler’in Avusturya’nın Braunau am Inn kasabasında doğduğu ev artık devlet malı. Avusturya Parlamentosu’nda çarşamba akşamı yapılan oylamada söz konusu mülkün kamulaştırılmasını öngören yasa oy çokluğu ile kabul edildi.

Oylama ile Adolf Hitler’in 20 Nisan 1889’da dünyaya geldiği evin geleceği hakkında yıllardır süren hukuki süreç sonuçlanmış oldu. Ancak evin sahibine ne kadar tazminat ödeneceği belirsizliğini koruyor.

Avusturya hükümeti, Temmuz ayında evin şimdiye dek sahibi olan Gerlinde Pommer’e tazminat ödeyerek binayı kamulaştırma kararı almıştı. Hükümet, bu sayede uzun vadede evin üzerindeki tek kontrol sahibi olmak ve Hitler’in evinin Neonaziler için uluslararası çapta bir "hac merkezi" haline gelmesini engellemek istiyor.

Ev yıkılacak mı?

Evin yıkılıp yıkılmayacağına dair tartışmalar ise devam ediyor. Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, Ekim ayında uzmanlar komisyonun önerisine dayandırarak yaptığı bir açıklamada, Hitler’in evinin yıkılacağını ve yerine sosyal hizmetler amaçlı yeni bir binanın inşa edileceğini duyurmuştu. Ancak bu açıklamanın ardından uzmanlar komisyonunun birçok üyesi binanın yıkılması yönünde bir öneri yapmadıklarını öne sürmüştü. Uzmanlar, Hitler’in evinini yıkılmasının "Avusturya’nın Nasyonal Sosyalizm geçmişinin inkârı" anlamına geleceğini savunmuştu.

Yaklaşık 17 bin nüfuslu kasabadaki birçok kültür organizasyonu da koruma altındaki tarihi binanın yıkılmasına karşı çıkıyor.

Franz: Christo binayı paketlesin

Avusturya Parlamentosu’ndaki oturumda bağımsız milletvekili Marcus Franz, ünlü sanatçı Christo’nun binayı paketlemesi önerisinde bulundu. Franz bu şekilde önemli bir mesaj verilmiş olacağını savundu.

Avusturya hükümeti 1970 yılından bu yana söz konusu binayı kiralayıp engelli yurdu olarak sosyal hizmet amaçlı kullanıyordu. Ancak ev sahibi 800 metrekarelik binada yapılması gerekli tadilat çalışmalarına izin vermediği için, bina 2011 yılından bu yana boş duruyor. Ev sahibi Pommer, İçişleri Bakanlığının evi satın alma teklifini de birkaç kez reddetmişti.

Adolf Hitler’in üç yaşına kadar yaşadığı binanın önünde hâlihazırda eski Mathausen Toplama Kampı’ndan getirtilen büyük bir granit taş bulunuyor. Taşın üzerinde ise şu ifadeler yer alıyor: "Barış, Özgürlük ve Demokrasi için. Faşizme bir daha asla. Milyonlarca ölü uyarıyor."

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afp/dpa, BD/GA