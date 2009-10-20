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Hitler'i öven Vakit yazarına ceza!

Karakoç’a, yazdığı bir yazıda kullandığı “antisemitist” ifadelerden dolayı 2007 yılında 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

20 Ekim 2009 03:00

Vakit gazetesi yazarı Abdurrahim Karakoç’a, 17 Ağustos 2004’te yazdığı bir yazıda kullandığı “antisemitist” ifadelerden dolayı 2007 yılında 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Eğer Karakoç’un cezası Yargıtay tarafından onanırsa, bu karar Türkiye’de “antisemitist” söylemler için verilmiş ilk ceza olacak. Milliyet gazetesinin haberine göre, Vakit yazarı Abdurrahim Karakoç, 17 Ağustos 2004’te yazdığı bir yazısında, “Dünya kamuoyunda ‘ırkçı, sadist, canavar’ olarak takdim edilen Adolf Hitler’in basiretine hayran olmamak elde değil. Hitler bugünleri görmüş ta o zaman. Dünyanın başına bela olacaklarını bildiği içindir ki, ırkçılığı din gibi algılayan, yeryüzünü kana bulamaktan zevk alan hokkabaz Yahudileri temizlemiş” ifadelerini kullanınca, dönemin Bağcılar Basın Savcısı Ali Çakır, harekete geçerek, Karakoç hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Karakoç hakkında dava açıldı.

3 yıl süren yargılama sonucunda Karakoç, TCK’nın 312. maddesi gereğince  1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karakoç’un dosyası halen Yargıtay’da bekliyor.

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