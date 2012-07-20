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Dünya

Hitlere karşı direnişin yıldönümü

Eyalet ve federal düzeydeki temsilciler, bugün Berlin'de Hitler’e karşı direnişin 68’inci yıldönümünü anıyor

20 Temmuz 2012 18:21

Nazi döneminde kurmay subay olarak görev yapan Claus Schenk Graf von Stauffenberg liderliğindeki grup, 20 Temmuz 1944 tarihinde Hitler'e bir suikast girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı.

Nazilere karşı direnişin sembolü olarak görülen eylem, Berlin'de düzenlenen bir törenle anılacak.

Tören, Claus Schenk Graf von Stauffenberg ve yandaşlarının, eylemin başarısızlığa uğraması sonucu idam edildiği Berlin'deki tarihi Bendlerblock binasının iç avlusunda düzenlenecek.

Eyalet Temsilciler Meclisi Başkanı Horst Seehofer, törende Hitler'e suikast düzenleyenleri anmak için bahçeye bir haç bırakacak. Eski Polonya büyükelçisi Janusz Reter'in de bir konuşma yapması bekleniyor.

Suikast girişimi filmlere de konu oldu. 2009 yılında gösterime giren “Operasyon Valkyrie” adlı filmde, Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Tom Cruise tarafından canlandırılmıştı.

Filmde de anlatıldığı gibi, von Stauffenberg, Hitler'in toplantı yapacağı masanın kenarına içinde bomba olan bir çanta koymuş, bomba patlamış ancak Hitler yaralı olarak kurtulmuştu. (Deutsche Welle Türkçe)

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