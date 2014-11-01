Hitler'e benzetilen kediye işkence yaptılar

Baz adlı yedi yaşındaki kedi, ''Hitler'e benzediği'' gerekçesiyle saldırıya uğradı. Saldırganların kim olduğu bulunamazken, sol gözünü kaybeden kedinin iyileşmeye başladığı ifade edildi.

Daily Mail 'in haberine göre, burnunun alt kısmındaki tüylerin siyah olması nedeniyle Hitler'e benzetilen kedi, ölmek üzereyken çöp kutusunda bulundu.



Baz'ın sahibi 26 yaşındaki Kirsty Sparrow, beş ay önce gerçekleşen olayın ardından yaşananları, "Gözü tamamen iyileşti ve eskiye oranla çok daha ağırlaştı. Birçok kişi onun Hitler'e benzediğini düşünüyor, ancak o çok ürkek ve nazik. Yaşadıklarının ardından daha sinirli olmadı, bu çok garip. Bahçede dursa da, dışarı çıkmaktan çok mutlu" sözleriyle anlattı.

Baz'ın tedavisi için İngiltere'nin birçok bölgesinden bağış yapıldığı belirtilirken, Sparrow, "Hitler'e benziyor olsa bile o çok tatlı. O her zaman böyleydi. Neden biri bir hayvana böyle bir şey yapar bilmiyorum" dedi.