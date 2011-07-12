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Yaşam

Hitler'den Nazi askerlerine şişme bebek

Alman diktatör Adolf Hitler’in, askeri birlikleri için şişme bebek yaptırdığı ortaya çıktı.

12 Temmuz 2011 03:00

T24 - Alman diktatör Adolf Hitler’in, askeri birlikleri için şişme bebek yaptırdığı ortaya çıktı.





Yazar Graeme Donald, Barbie bebeğin tarihini araştırırken Hitler’in, hayat kadınlarıyla birlikte olan Alman askerlerinin hastalık kapmasını engellemek için birliklerine şişme bebek ısmarladığını öğrendi. Nazi bilim adamları da Alman askerleri için ‘sentetik bebekler’ imal etti.


İddiaya göre Hitler sırt çantalarına sığacak kadar küçük olan şişme bebeklerin yapımını onayladı ancak Alman askerleri İngilizlere yakalanıp dalga geçilmekten korktukları için şişme bebekleri çantalarında taşımayı reddettiler.


Nazi subayı Heinrich Himmler’in yazdığı bir metinde konuyla ilgili ifadelere rastlandı. Himmler “Paris’teki en büyük tehlike, hayat kadınlarının kontrol edilemez fazlalığı. Askerlerimizin küçük maceralar uğruna sağlıklarını riske atmalarını engellemek bizim görevimiz” demişti.



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