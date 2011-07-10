-HİTLER'DEN KAÇAN ALMAN'A FAHRİ HEMŞEHRİLİK ÇORUM (A.A) - 10.07.2011 - Almanya'da Adolf Hitler'in yönetimde olduğu yıllarda Türkiye'ye kaçan ve ''haymatlos'' (yurtsuz) kimliğiyle bir süre Çorum'da yaşayan Alman Cornelius Bischoff'a, fahri hemşehrilik beratı verildi. Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çorum Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen törenle Bischoff'a fahri hemşehrilik beratını sundu. Bischoff, törende yaptığı konuşmada, 1945 yılında geldiği ve yaklaşık bir yıl kaldığı Çorum'da arkadaşlıklar edindiğini, yıllar sonra tekrar kente gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Külcü ise 7 Temmuzda alınan Belediye Meclisi kararıyla Bischoff'a ''Fahri Hemşehrilik Beratı'' verildiğini bildirdi. Bischoff'un Çorum'a gelme hikayesinin acı olduğunu ifade eden Külcü, geçmiş zamanlarda yaşanılan kavgaların ve zulümlerin dünyanın farklı bölgelerinde hala devam ettiğini belirtti. Yaşanan acılardan gereken dersin çıkarılmadığına dikkati çeken Külcü, ''Bugün hala niye savaştığı, neyi paylaşamadıkları bilinmeyen ülkeler var. 'Ben yöneteyim' anlayışı ve ısrarıyla bugün Libya'da, Suriye'de hala devam eden çatışmalar var. Dünkü hatalardan ders alınmadığı için bedel ödemeye devam ediyoruz'' dedi. Törende, ayrıca Hitler döneminde Almanya'dan Türkiye'ye sığınan bilim adamlarının öykülerini kaleme alan yazar Kemal Yalçın'a da plaket verildi.