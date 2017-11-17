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Dünya
Deutsche Welle

Hitler selamı veren polis görevden alındı

Hitler selamı veren ve Nazi dövmesi olan polis memuru görevinden alındı. Mahkeme, memurun "anayasaya bağlılığı ihlal ettiği" hükmüne vardı.

17 Kasım 2017 19:19

Almanya'da bir polis memurunun, Hitler selamı verdiği ve aşırı sağcı içeriğe sahip dövmelere sahip olduğu gerekçesiyle görevinden alınmasına karar verildi.

Leipzig Federal İdare Mahkemesi tarafından cuma günü verilen karardaki belirleyici noktanın, bir Alman memurun "anayasaya bağlılığı ihlal etmiş olması" olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, "Bir devlet memurunun (anayasaya) bağlılık yükümlülüğü, anayasaya aykırı içeriklerin dövmelerine sahip olunmasıyla da ihlal edilmiş olur" dendi. Açıklamada zanlının, vücudunu "bilinçli olarak bir iletişim aracı olarak kullandığı" kaydedildi.

Alman Polis Sendikası (GdP) Sözcüsü Benjamin Jendro, yaptığı açıklamada mahkemenin kararından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Jendro, "Bu kişinin kurumda çalışmakta olan aynı kafa yapısındaki sempatizanlarla bağlantısı olup olmadığının mümkün olan en hızlı biçimde açıklığa kavuşturulması gerekiyor" dedi.

1974 doğumlu ve Berlinli olan polis memurunun vücudunda, Almanlar Latin alfabesine geçmeden önce kullanılan "runik yazıların" yanı sıra Nazi marşı "Horst Wessel Şarkısı" notalarının dövmelerinin bulunduğu kaydedildi. Hitler selamı verdiğinin görüldüğü fotoğrafları da mevcut olan memurun evinde de çok sayıda "Nazi eşyası" bulunduğu bildirildi.

dpa/BÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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