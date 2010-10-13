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Dünya

HİTLER OYUNCAK OLDU HAMBURG (A.A)

13 Ekim 2010 18:18

-HİTLER OYUNCAK OLDU HAMBURG (A.A) - 13.10.2010 - Çek Cumhuriyeti'nde Adolf Hitler dahil eski Nazi liderlerin oyuncakları satışa sunuldu. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'daki bir oyuncakçı dükkanında oyuncak Hitler 80 avroya satışa sunuldu. Hitler'in yanı sıra Nazi döneminde Propaganda Bakanı olan Joseph Goebbels ile eski Nazi partisinin liderlerinden Hermann Göring'in de oyuncakları satışa çıkartıldı. Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkan Yardımcısı Dieter Graumann, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Kim bu şekilde şeylere heves duyarsa ya hasta ya da kötü niyetli demektir. Her ikisi de olabilir" dedi.   Çek Cumhuriyeti'nde bu tür oyuncakların satılması konusunda herhangi bir yasak bulunmadığı belirtildi.

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