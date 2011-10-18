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Yaşam

'Hitler ölmedi, Arjantin'e kaçtı'

Adolf Hitler ve Eva Braun'un Berlin'de intihar etmediği, tam tersine Arjantin'e kaçarak burada 17 yıl daha yaşadıkları ileri sürüldü.

18 Ekim 2011 03:00

T24 - Adolf Hitler ve Eva Braun'un tarih kitaplarında yazdığı gibi 29 Nisan 1945'te Berlin'de intihar etmediği, tam tersine Arjantin'e kaçarak burada 17 yıl daha yaşadıkları ileri sürüldü.


Bugüne kadar bilinen ve yazılan tarih kitaplarını rafa kaldıracak iddia İngiliz yazarlar Gerard Williams ve Simon Dunstan'ın 5 yıllık çalışmaları sonucunda yazdıkları "Grey Wolf: The Escape of Adolf Hitler (Bozkurt: Adolf Hitler'in kaçışı)" isimiyle çıkan kitaplarında yer aldı. İddiaya göre Adolf Hitler ve Eva Braun, sanıldığı gibi 29 Nisan 1945'te Berlin'de intihar etmedi ve Arjantin'e kaçtı.


Yazarlara göre, Adolf Hitler, 13 Şubat 1962'de öğleden sonra saat 15:00'te, 2 kız çocuk babası olarak Güney Amerika'da ölmüş, intihar ettiği ileri sürülen tarihten sonra 17 yıl daha yaşadı.


Adolf Hitler ve Eva Braun'un ölümüyle ilgili adli tıp delili olmadığını yazar Gerard Williams, Sky News'teki söyleşisinde açıkladı. Ayrıca; Gerard Williams, Stalin, Eisenhower ve FBI'nın Başkanı Hoover'in, Adolf Hitler'in öldüğüne dair belge olmadığını bildiklerini de öne sürdü.



Eva Braun 2000'lere kadar yaşadı


Kitaba göre; 27 Nisan 1945'te Adolf Hitler, Eva Braun ve Eva Braun'un kardeşi SS generali Hermann Fegelein, Berlin'de yeraltı tüneliyle uçağa ulaşıp, önce Danimarka'ya orada uçak değiştirip Diktatör Franko'nun İspanya'sına ve oradan yine uçakla Kanarya Adaları'na geçti. Eva Braun ile Hitler 1953'te ayrıldı ve Braun 2000'lere kadar yaşadı.


Nisan 2011'de açıklanan FBI gizli belgelerinde de Adolf Hitler'in Arjantin'e kaçtığı belirtilmişti.


Alanının önemli isimlerinden biri olan tarihçi Guy Walters ise bu teorilerin tamamen uydurma olduğunu söylüyor.


 

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