"Hitler'le Seks" oyunu tarihsel tutarsızlıkla suçlanıyor

Adolf Hitler'in anime karakterle seks yaptığını gösteren bir video oyunu, tarihi gerçeklerle çeliştiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Hentai odaklı Romantic Room adlı şirketin geliştirdiği Sex With Hitler (Hitler'le Seks), 22 Ocak'ta piyasaya sürüldü. II. Dünya Savaşı'nın sonunu konu alan oyunda Hitler, 5 farklı ulustan anime kadın karakterle ilişkiye giriyor.

Hitler'in fiziksel özellikleri de tartışma konusu oldu

Independent Türkçe'nin haberine göre, kullanıcılar, faşist liderin oyunda iki testisinin olmasına tepki gösterdi. Zira Hitler'in, I. Dünya Savaşı'ndaki Somme Muharebesi'nde şarapnel isabet etmesi sebebiyle bir testisini kaybettiği iddiası yıllardır dile getiriliyor.

Birleşik Krallık merkezli Reuters haber ajansı da 2015'te, tıbbi kayıtlarda Hitler'in inmemiş testis hastalığından (kriptorşidizm) mustarip olduğunun yazdığını bildirmişti. Bu, Nazi Almanyası'nın liderinin sağ testisinin olmayabileceği anlamına geliyor.

Oyunun yorumlarında "Berbat bir oyun" diyen bir kullanıcı, şöyle yazdı:

"Hayal kırıklığına uğrattı"

"Tarihsel tutarsızlık, beni fazlasıyla hayal kırıklığına uğrattı."

Bir başka oyuncu da "Tarihsel olarak yanlış" ifadesini kullandı.

ABD merkezli Vice haber sitesi oyunun ayrıca "ucuz" göründüğünü savundu. "Sıkıcı" diye nitelenen diyalogların yazım hatalarıyla dolu olduğu yazıldı. Haberde, oyunun grafiklerinin de kötü olduğu belirtildi.