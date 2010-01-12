T24- Geceyarısı Ekspresi ve Katil Doğanlar gibi büyük yankı yaratan filmlere imazsını atan Amerikalı yönetmen Oliver Stone,bir belgesel çekmeye hazırlanıyor.



Stone'un 'Önyargılar ve yanlışlıklar içeren geleneksel tarihin panzehiri' olacağını söylediği belgeselinin, Amerika'da büyük tartışmalara neden olacağı öngörülüyor.



‘Oliver Stone’un Gizli Amerikan Tarihi’ adıyla 10 bölümlük bir televizyon belgeseli yapacağını açıklayan ünlü yönetmen, bu program dizisinin önyargılar ve yanlışlıklar içeren geleneksel tarihin panzehiri olacağını söylüyor. Stone’a göre tüm dünya, özellikle de ABD halkı tarihi bilmiyor ya da saptırılmış haliyle kanıksıyor. Oysa gerçekler çok farklı.



Oliver Stone, Nazi lideri Adolf Hitler’in tarih boyunca bir günah keçisi olduğunu savunarak, General Motors’dan IBM’e pek çok dev Amerikan şirketinin Nazi partisine mali destek sağladığını anlatıyor. Ünlü yönetmen, belgeselde Stalin’i kahraman olarak göstermeyeceğine ama Sovyet liderin Alman savaş makinesine karşı en fazla mücadele veren kişi olduğunun da teslim edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.



İngiliz The Guardian gazetesi Stone’un bu cesur tavrı hakkında yorumu “Daha önce Wall Street’i yıkıcı olarak resmederek finans dünyasını; Fidel Castro, Hugo Chavez ve George W. Bush tasvirleriyle muhafazakârları, John F. Kennedy suikastıyla ilgili komplo teorileriyle de demokratları üzdü. Ama yeni belgesel yanında bunların hepsi hafif kalabilir” şeklinde...



‘Hitler kötüydü’ demek kolay



Tarihi kişileri sadece ‘iyi’ ya da ‘kötü’ diye tanımlamaktan uzak durduğunu anlatan Stone, “Tarih bize yanlış anlatıldı. ‘Hitler katliam yaptı ve kötü bir insandı’ demek çok kolay. Ben onun bir insan olarak iyi ve doğru yanları da olduğunu göstermek istiyorum. Hitler tabii ki iyilik timsali biri değildi. Onu melek gibi göstermeyeceğime emin olabilirsiniz. Ben sadece klişeleri yıkmak, tarihi yeniden, farklı bir gözle okumak istiyorum” diyor.



Stone’a bu yolculuğunda Amerika’nın tanınmış tarih profesörleri danışmanlık yapacak. Washington’daki Amerikan Üniversitesi’nde tarih profesörü olan Peter Kuznick, Oliver Stone’un baş danışmanı. Kuznick, tarihi doğru anlamak için günün şartlarını anlamanın elzem olduğunu söylüyor ve “Programı yaparken kendimizi Hitler’in ya da Stalin’in yerine koyduk ve öyle düşündük” diyor. Filmleriyle sansasyon yaratmak konusunda ünlü olan Stone’un bu programıyla da büyük tepki toplayacağına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.

