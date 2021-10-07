Hitler'in Propaganda Bakanı Goebbels'in "onursal vatandaşlık" statüsünü halen koruduğu ortaya çıktı!

Nazi Almanyası döneminde Adolf Hitler'in sağ kolu olarak bilinen Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in, 70 yılı aşkın süre önce verilen 'onursal vatandaşlık' statüsünün kaldırılmadığı ortaya çıktı.

The Times’ın haberine göre 1930’lu yıllarda Hitler, Hermann Goering ve Wilhelm Frick gibi dönemin Nazi liderlerine Berlin çevresindeki bölgelerden "onursal vatandaşlık" veriliyordu. Goebbels de bu isimler arasında yer alıyordu.

Alman film endüstrisinin merkezi olan ve şu an Potsdam’a bağlı Babelsberg’den onursal vatandaşlık verilen Goebbels’in bu statüyü halen koruduğu öğrenildi.



1945’te Hitler, Frick ve Goering’den onursal vatandaşlık geri alınsa da Goebbels’in bu kapsamın dışında kaldığı yıllar sonra ortaya çıkmış oldu.

Potsdam şehri yetkilileri, durumun geçtiğimiz aylarda tespit edildiğini ve bu yıl içinde statünün kaldırılacağını açıkladı.