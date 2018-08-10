"Hitler haklı" diyen Steve West, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı seçildi

ABD ara seçimlerinde, Cumhuriyetçi Parti için yarışacak adaylar netleşti. Adaylardan biri olan Steve West, Hitler'in haklı olduğunu, hatta üyesi bulunduğu Cumhuriyetçi Parti'nin Yahudi entrikacılar tarafından yönetildiğini iddia ediyor.

Sputnik'in haberine göre, Steve West Missouri eyaletindeki Senato ve Temsilciler Meclisi'nde Clay County bölgesine ait sandalye için Cumhuriyetçi Parti'nin aday yarışında üç rakibine 25 puan fark atarak seçildi.

West'in, KCXL radyo istasyonunda pazartesi sabahı yaptığı programda, 'Jack Justice' mahlasıyla yönettiği YouTube kanalında ve websitesinde çok fazla ırkçı, ayrımcı kışkırtmalar bulunuyor.

"Camilerin Nazi partisi karargahlarından hiçbir farkı yok"

23 Ocak 2017'deki radyo programında ''Tarihe geri dönüp bakarsak, Almanya'da olan bitenler, gerisinde kimler olduğu konusunda maalesef Hitler haklıydı'' demiş olan West'in repertuvarında şunlar da var:

"Bugün bu ülkenin her şehrinde çok sayıda cami var. Bunların Ku Klux Klan (KKK) tapınaklarından veya Nazi partisi karargahlarından hiçbir farkı yok."

"Sinagoglar yurttaşları ırkı, etnisitesi ve dinine göre takip eden birimler tarafından soruşturulmalı"

"Yahudiler, komünistler şunu yaptı: Siyahlar, Hispanikler ve LGBT ile ilişkilerini kullanıp bu grupları kendi….puları haline getirecek şekilde kullandı. Doğru söylüyorum, siyahsan ve komünistlerle birlikte mücadele vermekle meşgulsen aslında arka planda Yahudi komünistler vardır. Onlar tutuklanmaz, onlar sokağa çıkıp isyan etmez. Sen onların….pususundur. Onlar seninle omuz omuza mücadele etmez, seni kullanır."

"Eşcinsellik ve pedofili ayrılmaz şekilde birbiriyle bağlantılıdır."

"Yahudi entrikacılar, (kürtaj olmak isteyen kadınlara, hamile kadınlara, annelerle bebeklerine tıbbi destek sağlayan) Planned Parenthood Federation of America (Amerika Aile Planlaması Federasyonu) aracılığıyla bebek organlarını çalıp satıyor."

Cumhuriyetçi Parti: Tüm kalbimizle onun yorumları kınıyoruz

Cumhuriyetçi Parti'nin Missouri eyaleti örgütü, West'in aday seçilmesiyle birlikte söylediklerinin tekrar gündeme gelmesi üzerine ''Onun şoke edici ve rezil yorumları Missouri Cumhuriyetçi Parti'sinin ve aslında hiçbir doğru dürüst bireyin görüşlerini yansıtmıyor'' dedi.

Açıklamada ''West'in iğrenç söylemi, ne Missouri Cumhuriyetçi Parti'sine ne de herhangi bir yere aittir. Tüm kalbimizle onun yorumları kınıyoruz'' vurgusu yapıldı.

West'in yalanlama çabasını gazeteciler boşa çıkardı

KCXL gazetecilerin sorularına yanıt vermeyi reddeden West, Hitler hakkındaki sözlerinin önce 'yalan haber' olduğunu iddia etti. Ama gazeteciler tarihini verip kaydı ortaya koyunca bu kez de sözlerinin bağlamından koparıldığını savunan West ''Herkes eşit yaratılmıştır ama tüm ideolojiler eşit değildir, bilhassa İslam ve Yahudilik çok yanlış'' diyerek şöyle devam etti:

"İslam, kendini din gibi sunan siyasi hareket"

''İslam, kendini din gibi sunan siyasi bir hareket, ABD'de otokratik bir teokrasi kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla devlet yardımları kesilmeli. Yahudiler de İsa'yı reddetmiş bir kabileden bugüne gelenler, Yahudilikle ilgili ideojilerle hemfikir olamam.''