"Hitler" benzetmesinden dönüş; Beyaz Saray sözcüsü özür diledi

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, günlük basın brifinginde Beşşar Esad için "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alçalmamıştı" dedikten sonra hata yaptığını ve kastının Esad ile Adolf Hitler'i kıyaslamak olmadığını belirterek özür diledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en güvendiği isimlerden Spicer, Esad ile Hitler'i kıyasladığı sözleriyle ilgili olarak önce yazılı açıklama yaptı, daha sonra Amerikan CNN kanalına mülakat verdi. Dünkü basın brifinginde ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda bile kimyasal silah kullanmadığını belirtirken "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alçalmamıştı" ifadesini kullanan Spicer, daha sonra sözlerini düzeltme ihtiyacı hissetti.

"Yahudi Soykırımı ile karşılaştırılmamalı"

Kastının "Hitler'in Esad gibi aynı yöntemle kendi halkına sarin gazı kullanmadığını" anlatmak olduğuna değinen Spicer, daha sonra yazılı bir açıklama yaparak sözlerinin "Yahudi Soykırımı" (Holocaust) ile karşılaştırılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Buna karşın Amerikan kamuoyu ve medyasında sözleri tartışma konusu olan Spicer, brifingin ardından kısa bir yazılı açıklama yaparak kastının Esad-Hitler kıyaslaması yapmak olmadığını belirtti. Daha sonra CNN kanalına konuşan Spicer, Holocaust ya da Hitler'i anımsatan sözlerinin yanlış olduğunu ve kamuoyundan özür dilediğini ifade etti.

Demokrat Parti: Hemen kovulmalı

Sözcü Spicer'ın sözlerine tepki göstermekte gecikmeyen Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri Nancy Pelosi, yazılı açıklamasında, "Spicer'ın hemen kovulması gerektiğini" savundu. Pelosi, ABD'de çok sayıdaki Yahudi vatandaşın bu sözlerden incindiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ABD'deki bazı Yahudi kuruluşlarının da tepki gösterdiği Spicer'ın Hitler konusundaki sözlerinin yankılarının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.