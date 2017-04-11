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Beyaz Saray Sözcüsü: Hitler, Esad'ın kullandığı şekilde kendi halkının üzerinde gaz kullanmadı

"İdlib'deki kimyasal saldırıyı muhaliflerin düzenlemediğinden eminiz"

11 Nisan 2017 23:03

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen ve ‘kimyasal silah’ kullanıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Rusya'nın 'düzmece saldırı' iddialarına yanıt verilen açıklamada "Rusya suçu başkalarına atmaya çalışıyor, saldırıyı mualiflerin düzenlediğine eminiz. Rusya'nın provakasyon açıklamasına ilişkin delil yok. Rusya açıkça Esed'i haklamaya çalıştı" ifadeleri kullanıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye’yle ilgili iyi bir anlaşmanın sağlanmaması durumunda Rusya’nın tecrit edilebileceğini söyledi.

Spicer, bugünkü basın toplantısında, “Eğer ulusal çıkarlarımıza uygun bir anlaşma sağlayamazsak, Rusya kesinlikle izole edilir” dedi. Gazetecilerin, Suriye’deki olaylar bağlamında Rusya’ya yaptırım kararın alınması olasılığıyla ilgili sorusunu da değerlendiren Beyaz Saray sözcüsü, “Bildiğiniz gibi, somut adımlar hazır olmadığı sürece biz bunları konuşmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Hitler iddiası

"Adolf Hitler'in bile II. Dünya Savaşı sırasında kimyasal silah kullanmadığını" söyleyen Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer'a, Nazilerin, II. Dünya Savaşı sırasında, soykırım için gaz kullandığı hatırlatıldı.

Spicer, "Esad'ın kullandığı şekilde kendi halkının üzerinde gaz kullanmadı, onları 'Soykırım merkezleri'ne gönderdi" dedi. Spicer'ın bu açıklaması da sosyal medyada gündem oldu.

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