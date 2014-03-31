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Dünya
Deutsche Welle

Hitler benzetmesi Berlin'i karıştırdı

Almanya Maliye Bakanı Schäuble'nin Putin'i Hitler'le karşılaştırmasına Başbakan Merkel mesafeli yaklaştı. Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

31 Mart 2014 23:43


Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'nin pazartesi günü Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesini, Hitler dönemindeki olaylarla benzetmesine Almanya Başbakanı Angela Merkel mesafeli yaklaştı. Berlinli öğrenciler için düzenlenen bir etkinlikte Putin'in Kırım'ı ilhak etmesini Hitler'in 1938 yılında Çekoslovakya'daki Südet Bölgesi'ni işgal etmesine benzeten Schäuble'ye diğer politikacılardan da tepki geldi.

Schäuble'nin tartışmalı karşılaştırmasıyla ilgili Berlin'de gazetecilerin sorularıyla karşılaşan Başbakan Merkel, Kırım'ın ilhakını farklı bir olay olarak değerlendirdiğine dikkat çekerek bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu dile getirdi. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel başkanı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel de yine Schäuble'nin Kırım kriziyle ilgili değerlendirmesinde kullandığı ifadeleri eleştirdi.

'Sözleri yanlış anlaşıldı'

Tepkilerin artması üzerine Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Schäuble'nin Putin'i Adolf Hitler'e benzetmediği, Bakan'ın sadece geçmişle paralellik kurararak Rusya'nın Ukrayna topraklarına müdahalesinin uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekmek istediği belirtildi.

ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Ukrayna krizine yönelik yaptığı açıklamada, Rusya ile Nazi Dönemi arasında paralellik olduğuna dikkat çekmiş, Clinton'ın açıklamaları tartışmaya neden olmuştu.

Maliye Bakanı konuşmasında, Ukrayna’da anarşinin artması üzerine Rusya’nın bu durumu da Ukrayna’ya müdahale etmek için kullanabileceği uyarısında bulunarak tüm bunları tarihten çok iyi bildiklerini, Hitler’in de bu yöntemle Südet Bölgesi'ni aldığını söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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