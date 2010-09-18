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Yaşam

Hititler'in dini merkezi bulundu!

Hititlerin en kuzeydeki kenti ve dini merkezi Nerik'in bulunduğu iddia edildi.

18 Eylül 2010 03:00

T24- Hititlerin en kuzeydeki kenti ve dini merkezi Nerik'in bulunduğu iddia edildi.


Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki Oymaağaç Höyüğü’nde beş yıldır süren kazılarda 3 bin 400 yıllık temel duvarları, merdiven, mezarlar ve dini törenlerde kullanılan kaplar bulunmuştu.
 

Son olarak üzerlerinde ‘Tanrı, Hitit ve Nerik’ yazan üç çivi yazısı tablet bulduklarını açıklayan kazı başkanı Doç. Dr. Rainer Czichan, “Kazıda bulduklarımız bize buranın Nerik olduğunu gösteriyor. Ama yine de yüzde 10 yanılma payımız var” dedi.

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