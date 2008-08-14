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Kültür-Sanat

Hititler'e ait devlet binası bulundu

Çorum'un Boğazkale İlçesi'nde yapılan kazılarda Hitit İmparatorluğu'na ait 'devlet binası' gün ışığına çıkarıldı.

14 Ağustos 2008 03:00

Kazı Başkanı Doç.Dr. Andreas Schachner, Sarıkale ile Yenicekale Mevkii arasında kalan platonun ortasında bulunan Hitit devlet binasının 2 yıl süren bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkardıklarını söyledi.

Boğazkale Hattuşa kazılarında Hitit İmparatorluğu'na ait yeni devlet binasının ortaya çıkarıldığını söyleyen Alman Kazı Başkanı Doç.Dr. Andreas Schachner, bina içinde çok sayıda seramik parça, tabak, kase ve iki vazo bulunduğunu belirtti.

Bulunan parçaların birleştirilmeye başlandığını belirten Schachner, "Hititler'e ait devlet binası olduğunu tahmin ettiğimiz yapıdaki kazı çalışmaları titizlikle devam ettirdi. Burada bulduğumuz seramik parçalar ve diğer eserler, Boğazköy Müzesi'nde sergilenecek" dedi.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucu Hititler'in başkenti Hattuşa'nın yüzde 30'unun gün ışığına çıkarıldığını bildiren Doç.Dr. Andreas Schachner, kazı çalışmalarının 15 kişilik ekiple Eylül ayı sonuna kadar süreceğini belirtti.

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