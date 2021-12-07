Hitit Üniversitesi'nde Enstitü müdürünün doktora tezinin yüzde 95’i intihal

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Muhammed Asıf Yoldaş’ın doktora tezinin ilk 185 sayfasının, başka yayınlarla yüzde 95 oranında benzerlik taşıdığı belirlendi.

BirGün'den Mustafa Bildircin imzalı habere göre, lisansüstü tezlerin yazıldığı enstitüde müdür olan Yoldaş’ın, doktora tezini kaleme aldığı 2006 yılından yıllar önce yayımlanan kitaplarda yer alan fikirleri, tezinde kendi fikri gibi gösterdiği öne sürüldü. 2006 yılında Niğde Üniversitesi’ndeyken yazılan doktora tezinin, 2004 yılında yine aynı üniversiten Murat Canıtez’in yazdığı, “KOBİ’lerin İhracat Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar: Tekstil Sektöründe Ampirik Bir Araştırma” başlıklı tezdeki görüşlerin kullanıldığı öğrenildi. Yoldaş’ın, “Uluslararası Pazarlamada Karşılaşılan Sorunlar” başlıklı tezinin ikinci bölümünü, noktasına virgülüne dahi dokunmadan Canıtez’in tezinden aldığı görüldü.

Tezde yabancı kaynaklara yapılan atıfların, daha önce yazılan Türkçe kitap, makale ya da tezlerden alındığı da belirtildi. Tezin 28 ve 29’uncu sayfalarında yer alan ve üç farklı yabancı yazara atıf yapılan bölümlerin, Türkçe yazarların kitaplarından olduğu ifade ediliyor. Tezin büyük bölümünün kopyala-yapıştır yöntemiyle daha önce yazılan metinlerden oluştuğu iddia edildi.