Hitit Medeniyeti tartışılıyor

Çorum'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Hititoloji Kongresi başladı.Kongre Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, açılışta yaptığı konuşmada, kongrenin 3 yılda bir yapıldığını, 6 yılda bir de Çorum'da düzenlendiğini söyledi.



Yerli ve yabancı bilim insanlarının yaklaşık 1,5 asırdan bu yana Hitit Uygarlığından kalan eseler üzerinde çalıştıklarına dikkati çeken Süel, Hititlerin birçok alanda uygarlığın öncülüğünü yaptıklarını ve günümüzden yaklaşık 4 bin yıl önce kurdukları süper devlet ile de Anadolu'ya devlet kavramını getirdiklerini kaydetti.



Hititolojinin, eski Anadolu uygarlıkları üzerindeki araştırmalarda çok önemli bir yerinin olduğunu belirten Süel, "İlk defa Anadolu'da devlet kuran Hititlere ait eserlerin keşfedilmesi ve bilim dünyasına kazandırılması bilime önemli katkılarda bulunuyor. Kongreyle Hitit medeniyetiyle ilgili yeni çalışmaların açık ve anlaşılır bir biçimde kamuoyuna duyurulması amaçlanıyor" dedi.





Hitit uygarlığı adına gerçekleştirilen en büyük toplantı niteliği taşıyan Hititoloji Kongresi'nin önemine değinen Süel, şöyle devam etti:

"Hitit dünyasına yolculuğumuz ilk olarak 1990 yılında Çorum kentinin ev sahipliği ve desteğiyle başladı. Hitit devletinin iki başkentinin ve önemli merkezlerinin Çorum'da bulunması, bu kente böyle bir hak ve ödev vermektedir"



Süel, şunları kaydetti:

"Yoğun bir şekilde süren ve bilgi ve bilgi birikimimize katkı yapacak olan yeni çalışmalar kongremizde bilim insanları tarafından sunulacak ve tartışılacaktır. Ayrıca sevinerek görüyoruz ki, çok genç bilim adamları yetişmekte ve kongrelerde yer almaktadır. Bu konu kongrelerin geleceği açısından oldukça önemlidir."



Araştırma enstitüsü kurulacak



Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Kılıçkaplan da tarihe yöne veren uygarlıkların geçiş noktasında bulunan Çorum'un yeni kavuştuğu üniversitesi ile geçmişle geleceğin bir köprüsü olma görevini üstlendiğini söyledi.Hitit Üniversitesi olarak Çorum'un çok önemli bir arkeolojik değerlere sahip olduğunu ve bu nedenle arkeoloji alanında söz sahibi olmak istediklerini ifade eden Kılıçkaplan, "Bir donamın ve altyapıya sahip olduktan sonra üniversite bünyesinde Hitit Uygarlığı Araştırma Enstitüsü kurmayı amaçlıyoruz. Ancak bu konuda yetişmiş eleman sorunumuz var. Uzun yıllardır Hititoloji Ana Bilim Dalı olan birimlerin bu konuda yeterli çaba göstermemiş olmaları düşündürücüdür" dedi.



İtalya Udine Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alfonso Archi'nin İngilizce açılış bildirisini okuduğu kongreye, 17 ayrı ülkeden 218 bilim adımı katılıyor. 5 ayrı dilde toplam 149 bildirinin sunulacağı 7. Uluslararası Hititoloji Kongresi kapsamında, kentteki kazı alanları ile ören yerlerine de gezi düzenlenecek. Kongre 31 Ağustos Pazar günü sona erecek.